Les Mossos (policiers catalans) sont au cœur de la dernière bataille autour du référendum de Catalogne. Le procureur supérieur de cette province a désigné un colonel de la Garde civile - qui dépend donc du ministère de l’Intérieur espagnol - comme "coordinateur" de tous les corps de police déployés dans la région. "C’est inacceptable", a répliqué Joaquim Forn, ministre catalan de l’Intérieur. La direction des Mossos a répondu aussi "ne pas être d’accord", mais en ajoutant son "respect scrupuleux des décisions des juges et des procureurs". Face à cette nouvelle tension, lors d’un meeting, Carmen Forcadell, présidente du parlement catalan, a accusé le gouvernement espagnol de vouloir provoquer une réponse violente des Catalans et d’agir "comme la dictature franquiste".

L’histoire nationale est devenue un argument fréquemment utilisé dans cette crise. Et les grands médias, à Madrid comme à Barcelone, s’y engouffrent de manière plutôt militante. Le quotidien "El Pais" a surpris ce dimanche par la publication (en une et sur plusieurs pages intérieures) d’un dossier titré "Mythes et mensonges de l’indépendantisme". Ses signataires sont le politologue José Ignacio Torreblanca (devenu chef d’opinion du journal) et Xavier Vidal-Folch (Catalan, analyste significatif d’"El Pais").

Leçon d’histoire

(...)