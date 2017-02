Mug de café à la main, assis sur la banquette fripée d’un authentique "diner" américain, Brian Pannebecker se réjouit des premiers pas de Donald Trump à la Maison-Blanche. "C’est un début formidable car il fait exactement ce qu’il avait promis de faire, et c’est très inhabituel dans la vie politique américaine", dit-il dans un sourire. Dans quelques minutes, cet ouvrier de Ford, vingt ans d’ancienneté au compteur, entame son service à l’usine d’essieux de Sterling Heights, au nord de Detroit. L’œil sur la montre, Brian, 57 ans, est intarissable sur le nouveau Président, pour qui il a activement fait campagne l’an dernier. "En quelques semaines, il a commencé à s’attaquer au dossier de l’immigration et de la sécurité des frontières, tout en travaillant sur l’économie pour ramener des emplois aux Etats-Unis. Je pense que le reste de son premier mandat va être fantastique. Je suis très excité et très heureux de tout ce qu’il a déjà accompli", se félicite-t-il, persuadé que le magnat de l’immobilier sera candidat - et réélu - en 2020.

Au pouvoir depuis un mois, Donald Trump et ses méthodes pétrifient une large partie du monde et de nombreux Américains. Mais ici, dans la banlieue de Detroit, au cœur de cette fameuse "Rust Belt" industrielle qui l’a propulsé à la Maison-Blanche, le successeur de Barack Obama jouit d’une popularité intacte. Voire renforcée."Ce qui m’inquiète, c’est que les médias soient aussi critiques envers lui", râle Brian Pannebecker. Il accuse les journalistes - que Trump a lui-même qualifiés d’"ennemis du peuple" - de monter en épingle des "fausses informations" ("fake news"), comme la collusion supposée entre le Kremlin et l’entourage du milliardaire."Ce sujet est important pour la gauche et les médias parce qu’ils veulent faire croire que le président Trump a des motifs cachés qui expliqueraient sa façon de traiter la Russie. Mais la Russie devrait être notre allié naturel. Nos ennemis, ce sont les extrémistes islamistes au Moyen-Orient et des pays comme la Corée du Nord ou l’Iran qui développent des armes nucléaires", estime-t-il.