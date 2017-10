Le président américain Donald Trump s'exprimera "dans les jours à venir" sur l'accord sur le nucléaire iranien, a annoncé jeudi sa porte-parole au moment où la Maison Blanche cherche un moyen d'accroître la pression sur Téhéran sans faire voler le texte en éclats. "Comme il l'a indiqué, le président a pris sa décision", a déclaré a déclaré Sarah Huckabee-Sanders, évoquant une annonce "dans les jours à venir".

"Ce sera une stratégie globale", a-t-elle ajouté, sans autre précisions.

Selon le Washington Post, le discours du président, très attendu, pourrait avoir lieu dans une semaine, le 12 octobre.

Conclu en 2015 par l'Iran et les grandes puissances (Etats-Unis, Chine, Russie, France, Royaume-Uni et Allemagne), l'accord vise à garantir le caractère strictement pacifique et civil du programme nucléaire iranien en échange d'une levée progressive des sanctions.

Depuis, une loi oblige le président américain à dire au Congrès, tous les 90 jours, si l'Iran le respecte et si la levée des sanctions est bien dans l'intérêt national des Etats-Unis. Il a jusqu'ici "certifié" l'accord mais a fait savoir que l'échéance cruciale serait la prochaine, le 15 octobre.

Selon plusieurs responsables américains, M. Trump pourrait cette fois-ci décider de pas certifier le respect des termes de l'accord, ce qui renverrait de fait la balle dans le camp du Congrès. La loi donne en effet à ce dernier en cas de "non-certification", 60 jours pour décider de réimposer ou non les sanctions.

Washington pourrait tenter de mettre à profit ce délais pour arracher à ses partenaires européens l'engagement de rouvrir des négociations avec Téhéran. Mais une telle démarche ouvrirait aussi une période de grande incertitude liée à l'attitude qu'adopterait alors l'Iran.

Poids lourd de l'administration Trump, le ministre de la Défense Jim Mattis a affirmé mardi que, selon lui, maintenir cet accord nucléaire était dans l'intérêt national des Etats-Unis.