L'agence américaine des douanes et de la protection des frontières a débuté mardi, à San Diego en Californie, la construction de prototypes pour un des projets-phares de la campagne présidentielle passée de Donald Trump, celui d'ériger un mur sur la frontière avec le Mexique. L'agence s'est mise à construire 8 prototypes de mur, dont quatre en béton, selon un communiqué. Les prototypes devraient être prêts dans environ 30 jours. Ces "tests" correspondront à des pans de mur d'une hauteur d'entre 5,5m et 9m, selon la communication du service des Douanes et de protection des frontières.

La promesse de construire un mur à la frontière entre les Etats-Unis et le Mexique, pour "protéger" le territoire américain face à l'immigration illégale ainsi que le trafic de drogues, faisait partie des points principaux de la campagne de Donald Trump dans sa course à la Maison Blanche. Le milliardaire a longtemps soutenu que ce projet ne coûterait quasi rien aux citoyens américains car ses coûts seraient, directement ou indirectement, supportés par le Mexique lui-même. Ce qui n'a pas manqué de provoquer l'ire du pouvoir mexicain.

La frontière entre les Etats-Unis et le Mexique est longue de plus de 3.000 km, et le coût total d'un mur à construire le long de cette séparation est estimé à des dizaines de milliards de dollars.

En août, le gouvernement américain avait annoncé avoir sélectionné plusieurs entreprises pour construire les prototypes de mur, en béton renforcé ou en matériaux alternatifs, à la frontière dans la région de San Diego. Chaque section de mur coûtant entre 400.000 et 500.000 dollars. Un appel d'offre avait été lancé en mars à cet effet.