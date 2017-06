Qu’est-il vraiment arrivé à Elise Dallemagne à la fin du mois d’avril dernier ? Huit semaines après la découverte du corps de la jeune femme sur l’île de Koh Tao - aussi appelée l’île aux Tortues - en Thaïlande, de nouveaux éléments viennent contredire la thèse du suicide jusqu’ici privilégiée par la police thaïlandaise.

La jeune trentenaire, originaire du Brabant wallon où elle a fait ses études mais installée en tant que naturopathe à Bruxelles, avait entrepris un long voyage depuis plus de deux ans, passant par l’Inde, Australie, la Nouvelle-Zélande et enfin la Thaïlande. Elle a été retrouvée sans vie le 27 avril dernier.

Selon certains médias, son corps aurait été retrouvé à moitié dévoré par un varan. "C’est totalement faux , confie son frère Fabian, contacté par nos soins. Il ne faut pas croire ce que disent certains médias en quête de sensationnalisme. Mes parents sont allés sur place au mois de mai pour récupérer le corps. Ça fait deux mois qu’Elise est décédée. Et on n’a jamais entendu parler de cette histoire de lézards et de varan. À moins que les tabloïds soient mieux informés que les enquêteurs en charge du dossier…"

Immédiatement après la découverte du corps de la Brabançonne, la police locale avait conclu à un suicide. Une thèse balayée par Fabian Dallemagne et Michèle Van Egten, la mère de la jeune femme, qui l’avait eue en ligne quelques jours auparavant.

À ce moment-là, la jeune femme lui aurait parlé d’un retour prochain en Belgique. "Nous redoutons qu’une autre personne soit impliquée dans cette affaire , a expliqué Michèle Van Egten au quotidien thaïlandais Samui Times . Nous ne croyons pas la police. Elle dit que ma fille s’est pendue. Pourquoi aurait-elle fait ça ? La dernière fois où je me suis entretenue avec elle, tout allait bien."

Michèle Van Egten a depuis lancé un appel à témoins sur les réseaux sociaux. "Écrivez-moi en privé si vous êtes un ami d’elle ou peut-être un témoin de ce qui lui est arrivé , écrivait récemment la maman d’Elise sur Facebook. L’enquête de police n’est pas terminée et nous attendons toujours le rapport d’autopsie."

Selon le Samui Times , Elise aurait loué un bungalow sur Turtle Island. Lequel aurait pris feu suite à un court-circuit, ce qui aurait imposé à Elise de prendre une chambre dans un autre hôtel avant de réserver un billet pour Bangkok. Plus personne ne la reverra vivante. Selon le quotidien britannique The DailyMail , les bagages d’Elise seraient arrivés à Chumphon, d’où Elise aurait dû prendre un bus pour rejoindre Bangkok.

Plein d’interrogations persistent donc sur le décès de la jeune femme. Aucune lettre de suicide n’a été trouvée à proximité de son corps. Et, toujours selon le DailyMail , Elise aurait été retrouvée emmitouflée dans des t-shirts avec une bouteille d’essence à proximité. "Trop de choses nous montrent que quelqu’un est impliqué , aurait expliqué Michèle Van Egten au S amui Times . Je ne peux pas croire que ma fille se soit suicidée. Elle était normale lors de la dernière conversation et aucun signe de dépression n’était visible. Je ne vois pas pourquoi elle aurait réservé un transfert à Bangkok avant d’aller dans la jungle pour se suicider. Je suis dévastée par les événements."





Sept autres décès suspects sur cette île

Un tueur en série sévit-il sur l’île des Tortues, en Thaïlande?

La question mérite d’être posée au vu du nombre de décès suspects recensés sur l’île ces trois dernières années. Selon nos confrères du quotidien britannique The DailyMail, pas moins de sept jeunes auraient trouvé la mort lors des 36 derniers mois. Et Elise Dallemagne serait la dernière victime en date.

Le DailyMail explique ainsi que les Britanniques Hannah Witheridge et David Miller ont été tués à Koh Tao en 2014 alors qu’ils marchaient vers leur hôtel le long d’une plage. Peu auparavant, Nick Pearson, âgé de 25 ans et originaire de Derby, avait été retrouvé noyé dans l’océan le premier jour de l’année 2014. Un décès classé comme un suicide par la police locale.

En janvier 2015, c’est Christina Annesley, 23 ans, qui avait été retrouvée morte, confie le DailyMail. Visiblement après un détonnant mélange entre l’alcool et des antibiotiques.

En janvier 2016, le jeune Luke Miller aurait été retrouvé noyé dans une piscine tandis qu’en mars dernier, la Russe Valentina Novozhyonova, âgée de 23 ans, disparaissait dans la nature. Sans plus laisser de traces.