George Herbert Bush se distingua à la guerre et dans la diplomatie, à la tête de la CIA et dans le monde du pétrole, avant de choisir la politique pour s'imposer. Paradoxalement, toutefois, on se rappelle peut-être davantage le vice-président de Ronald Reagan que le 41e président des Etats-Unis. Il est décédé vendredi à l'âge de 94 ans. Portrait.