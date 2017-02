Le principal syndicat agricole français, la FNSEA, a annoncé dimanche le "décès brutal", à l'âge de 58 ans, de son président Xavier Beulin, qui était aussi le patron du groupe Avril.

"La FNSEA fait la douloureuse annonce du décès brutal de son président Xavier Beulin", a indiqué la fédération agricole dans un communiqué. Le groupe Avril (agroalimentaire) a également annoncé le décès de son dirigeant dans un communiqué distinct, en adressant "ses pensées à son épouse Laurence et à ses enfants".

"Agé de 58 ans, il a donné tout ce qu'il avait pour les idées d'un syndicalisme ouvert et indpendant", écrit la FNSEA (Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles) dans son communiqué.

"Engagé depuis l'âge de 17 ans pour l'agriculture, Xavier Beulin a donné au syndicalisme et aux filières agricoles des lettres de noblesse et un élan incomparable", poursuit le syndicat, qui exprime sa "tristesse".

Parallèlement à ses fonctions à la tête du principal syndical agricole, M. Beulin était le président du groupe Avril (Lesieur, Puget, Matines), qui a salué, dans son communiqué, "son énergie, son charisme et sa vision qui ont permis l'émergence de ce qui est aujourd'hui un champion français".

M. Beulin a "oeuvré sans relâche au développement de l'agriculture française, toujours dans l'intérêt général, comme en témoigne son parcours syndical qui l'a mené jusqu'à la présidence de la FNSEA", a encore souligné le groupe Avril.





Les réactions politiques:

- Bernard Cazeneuve, Premier ministre: "A quelques jours du Salon, dans une période où l'agriculture française fait face à des enjeux d'une ampleur immense, sa disparition est un choc pour chacun. Xavier Beulin était un agriculteur engagé, un ardent défenseur de l'agriculture et des paysans, un interlocuteur exigeant mais toujours à la recherche des solutions d'avenir pour un secteur en l'avenir duquel il croyait. C'était aussi un grand chef d'entreprise qui défendait l'idée qu'il n'y avait pas de contradiction entre ces activités, qu'elles concouraient toutes les deux à construire l'agriculture de demain" (communiqué)

- François Fillon, candidat de la droite à la présidentielle: "J'éprouve une grande tristesse après le décès de Xavier Beulin, président @FNSEA. Engagé jusqu'au bout pour l'agriculture française" (Twitter)

- Manuel Valls, ancien Premier ministre: C'est "un choc pour les agriculteurs de notre pays dont il a été un représentant engagé, porteur d'une vision. Un choc et une très grande tristesse personnelle. Nous avions noué un lien solide, franc, parfois rugueux mais qui était devenu amical" (communiqué)

- François Bayrou, président du MoDem: "Xavier Beulin était l'image même et le défenseur d'une agriculture entrepreneuriale et entreprenante. Il n'avait jamais renoncé à voir l'agriculture comme un facteur de progrès pour la société et pour l'humanité. Ce combat, il l'a mené avec un réalisme jamais lassé et une immense énergie" (déclaration à l'AFP)

- Christian Jacob, président du groupe LR à l'Assemblée nationale, ancien dirigeant syndical agricole: "La mort de Xavier Beulin constitue un choc immense pour tous les paysans de France, une perte inestimable pour l'agriculture et l'agroalimentaire français et européens. A titre personnel, une infinie tristesse en souvenir d'un ami fidèle depuis nos années de militantisme aux jeunes agriculteurs" (communiqué)

- Jean-Christophe Cambadélis, premier secrétaire du PS: "Condoléances à la @FNSEA et aux proches de Xavier Beulin qui, avec ses idées, défendait les intérêts de la France agricole" (Twitter)

- Ségolène Royal, ministre de l'Environnement: "Hommage à @xavierbeulin. Le dialogue sur l'agroécologie était vraiment constructif et respectueux" (Twitter)

- Christian Estrosi, président LR du conseil régional Paca: "Très triste d'apprendre le décès de Xavier #Beulin, Pdt de la @FNSEA, qui a tant oeuvré pour l'agriculture française. Pensées pr ses proches" (Twitter)

- Didier Guillaume, patron du groupe PS au Sénat: "Décès Xavier Beulin Pdt @FNSEA Pensées pour sa famille Grand défenseur et dirigeant de l'agriculture Il aura marqué le syndicalisme agricole" (Twitter)

- Cécile Duflot, ancienne ministre EELV de l'Environnement: "Hommage à Xavier Beulin. Pensées à ses proches. Ses désaccords avec les écologistes étaient connus mais nous avons toujours eu un dialogue franc" (Twitter)

- Myriam El Khomri, ministre du Travail: "Toutes mes condoléances aux proches de Xavier Beulin, grande figure du syndicalisme agricole" (Twitter)

- Xavier Bertrand, président LR du conseil régional des Hauts-de-France: " Xavier Beulin, un homme de convictions, un paysan au service des paysans. Sa voix manquera à la cause agricole @FNSEA. Pensées à sa famille."