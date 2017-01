Un juge fédéral américain a donné partiellement raison samedi soir à des ONG qui contestaient le décret anti-réfugiés signé par Donald Trump la veille, en empêchant l'expulsion des personnes interpellées en vertu de ce décret.

Selon un document du tribunal fédéral vu par l'AFP, la juge fédérale de Brooklyn, Ann Donnelly, qui avait été saisie par plusieurs associations de défense des droits de l'homme dont la puissante ACLU (American Civil Liberties Union), a ordonné aux autorités américaines de ne procéder à aucune expulsion de ressortissants des sept pays musulmans concernés par le décret - Iran, Irak, Yémen, Somalie, Libye, Syrie, Soudan - disposant des papiers les autorisant à entrer aux Etats-Unis. La décision, rendue en urgence, empêche donc les autorités américaines d'expulser de son territoire les voyageurs issus des 7 pays concernés et qui ont été "surpris" par le décret alors qu'ils étaient déjà en route, soit les passagers qui ont été cueillis par les autorités à leur atterrissage sur le sol américain alors même qu'ils disposaient d'un visa valide pour s'y rendre.





La Belgique en désaccord avec la politique migratoire de Trump

La Belgique a manifesté dimanche à travers la voix du premier ministre Charles Michel son désaccord avec la dernière décision du président Donald Trump en matière de migration, singulièrement l'interdiction de séjour pour les citoyens en provenance d'un certain nombre de pays à majorité musulmane du Moyen-Orient. "Nous sommes en désaccord avec l'interdiction d'accès au territoire pour sept pays musulmans", a réagi un porte-parole du premier interrogé par l'agence BELGA. "La Belgique ne tirera pas exemple de cette politique et demandera des explications par la voie diplomatique", a fait savoir le chef du gouvernement fédéral. "La politique migratoire relève de la compétence du gouvernement américain et il s'agit d'une décision souveraine", admet M. Michel. Mais la Belgique suivra l'affaire de près afin de s'assurer notamment "des suites éventuelles pour ses propres citoyens".





Merkel: les restrictions américaines à l'immigration "non justifiées"

Angela Merkel ne juge pas "justifiées" les restrictions à l'immigration aux Etats-Unis de ressortissants de sept pays musulmans décidées par Donald Trump, a affirmé dimanche le porte-parole de la chancelière allemande, Steffen Seibert.

"Elle est convaincue que même dans le cadre de la lutte indispensable contre le terrorisme il n'est pas justifié de placer sous une suspicion généralisée des gens en fonction de leur origine ou croyance", a dit le porte-parole cité par l'agence de presse DPA.

"La chancelière regrette l'interdiction d'entrée (aux Etats-Unis) imposée par le gouvernement américain contre les réfugiés et les ressortissants de certains pays", a ajouté Steffen Seibert dans un communiqué.

Le gouvernement allemand "va maintenant examiner les conséquences" de cette interdiction pour les citoyens allemands ayant une double nationalité et qui sont touchés par les mesures américaines, a-t-il précisé.

La condamnation allemande survient au lendemain d'un entretien téléphonique entre Donald Trump et Angela Merkel. Les communiqués publiés à l'issue de cet échange aux Etats-Unis et en Allemagne ne faisaient pas mention des nouvelles restrictions à l'immigration sur le sol américain.

"La Convention de Genève sur les réfugiés appelle la communauté internationale à accueillir les personnes fuyant la guerre sur une base humanitaire", et "la chancelière a fait valoir" cela lors de son entretien téléphonique avec Donald Trump, a précisé le porte-parole.

Le décret américain sur la "protection de la nation contre l'entrée de terroristes étrangers aux Etats-Unis", entré en vigueur vendredi, interdit pour 90 jours l'entrée aux Etats-Unis aux ressortissants de sept pays jugés à risque par Washington: Irak, Iran, Yémen, Libye, Syrie, Soudan et Somalie.





Hollande met en garde Trump contre "le repli sur soi"

Le président François Hollande a mis en garde samedi soir son homologue américain Donald Trump contre "le repli sur soi" et l'a appelé au "respect" du principe de "l'accueil des réfugiés", fondement de "nos démocraties", selon un communiqué publié par l'Élysée.

Lors d'un entretien téléphonique, à l'initiative de M. Trump, "le chef de l'État a mis en garde contre les conséquences économiques et politiques d'une approche protectionniste", en soulignant que, "face à un monde instable et incertain, le repli sur soi est une réponse sans issue".

Il a aussi "rappelé sa conviction que le combat engagé pour la défense de nos démocraties" n'était "efficace" que "dans le respect des principes qui les fondent, en particulier l'accueil des réfugiés".

Une réponse directe au décret anti-réfugiés que vient de prendre le président américain ainsi qu'à ses positions protectionnistes.

M. Hollande a par ailleurs insisté sur "l?importance pour la planète de la mise en ?uvre de la convention de Paris sur le réchauffement climatique", que son homologue veut remettre en cause.

Rappelant que la lutte contre le terrorisme était une priorité commune à Paris et Washington, il a réaffirmé, selon le communiqué de la présidence, "sa détermination à poursuivre les actions engagées en Irak comme en Syrie". "Le règlement de la situation en Syrie" doit être recherché "dans un cadre politique et sous l'égide des Nations unies". "Aucune autre solution ne serait durable ni crédible", a-t-il martelé.

S'agissant de l'Iran, le président français a appelé à "la vigilance sur l'attitude de l'Iran dans son voisinage", soulignant que "l'accord sur le nucléaire devait être strictement respecté et pleinement mis en oeuvre".

Les deux hommes ont également évoqué les relations avec la Russie, M. Hollande réaffirmant "sa volonté de poursuivre et d'intensifier encore le dialogue sur l'ensemble des sujets". "Les sanctions liées à la situation en Ukraine" ne pourront "être levées que lorsque la situation à l'est du pays" sera "réglée avec la mise en oeuvre totale des accords de Minsk", lui a-t-il dit.

Après les déclarations de M. Trump sur l'Otan, François Hollande a tenu à "marquer (son) caractère indispensable". Il a aussi "rappelé l'attachement de la France à l'action des Nations Unies, qui doit être soutenue par tous, à commencer par les membres permanents du Conseil de Sécurité", comme les États-Unis. "L'ONU reste un instrument unique et irremplaçable de la résolution des conflits et du maintien de la paix", a-t-il plaidé.

François Hollande et Donald Trump "sont convenus de poursuivre leurs échanges sur les sujets essentiels", a également indiqué l'Élysée.

Dans la journée, lors d'un "sommet des pays méditerranéens de l'UE" à Lisbonne, M. Hollande avait appelé l'Europe à faire bloc et à opposer une réponse "ferme" à son homologue américain Donald Trump qui s'était notamment réjoui bruyamment du Brexit, "une chose merveilleuse" selon lui.





Le Canada accueillera les réfugiés "indépendamment de leur foi"

Le Premier ministre canadien Justin Trudeau a affirmé samedi la volonté de son pays d'accueillir les réfugiés "indépendamment de leur foi", au lendemain de la décision de la Maison Blanche d'interdire l'entrée des Etats-Unis aux ressortissants de sept pays musulmans.

"A ceux qui fuient la persécution, la terreur et la guerre, sachez que le Canada vous accueillera indépendamment de votre foi", a tweeté M. Trudeau.

"La diversité fait notre force #BienvenueAuCanada", a-t-il ajouté.

M. Trudeau n'a pas commenté directement la décision américaine, mais son tweet intervenait au lendemain de la signature par le président Donald Trump d'un décret qui interdit pendant trois mois l'entrée aux Etats-Unis de ressortissants de sept pays musulmans: Irak, Iran, Libye, Somalie, Soudan, Syrie et Yémen.

M. Trump a justifié sa mesure en affirmant qu'elle vise à lutter contre les "terroristes islamiques radicaux".

M. Trudeau a également publié sur son compte Twitter une photo le montrant en train d'accueillir des réfugiés syriens en décembre 2015. Le Premier ministre avait tenu à se rendre à l'aéroport pour l'arrivée d'un premier contingent de réfugiés syriens dans le cadre d'un pont aérien organisé par les autorités. Depuis cette date, plus de 35.000 réfugiés syriens ont été reçus au Canada.

Répondant d'autre part à des inquiétudes sur l'impact du décret sur le Canada, le bureau du Premier ministre a affirmé tard dans la soirée avoir reçu des assurances de Washington que les Canadiens possédant la double nationalité des pays visés ne seraient pas affectés par l'interdiction.

"Le conseiller à la sécurité nationale (Michael) Flynn a confirmé que les détenteurs de passeports canadiens, incluant ceux ayant une double citoyenneté, ne seront pas affectés par l'interdiction", a déclaré dans un mail Kate Purchase, directrice de la communication au bureau du Premier ministre.

"Nous avons reçu l'assurance que les citoyens canadiens voyageant avec un passeport canadien seront traités selon le processus habituel", a-t-elle ajouté.

Selon la chaîne publique Radio Canada, citant des chiffres de 2011, plus de 35.000 citoyens canadiens détenaient aussi à cette date un passeport émis par un des sept pays visés par la mesure américaine.

La compagnie aérienne canadienne WestJet a fait savoir qu'elle avait dû refuser un passager à destination des Etats-Unis et a précisé qu'elle rembourserait ses passagers visés par la décision américaine.

Air Canada a indiqué de son côté que la compagnie se conformait elle aussi à l'interdiction et renoncerait à réclamer des pénalités d'annulation de vol ou rembourserait les passagers disposant de billets et empêchés de se rendre aux Etats-Unis par le décret Trump. Elle a toutefois estimé que cela ne concernerait qu'un petit nombre de passagers.





May "pas d'accord" avec la politique d'immigration de Trump

La Première ministre britannique Theresa May n'est "pas d'accord" avec les restrictions à l'immigration imposées par le président américain Donald Trump et interviendra si elles touchent des citoyens britanniques, a indiqué dimanche un porte-parole de Downing Street.

"La politique d'immigration des États-Unis est l'affaire du gouvernement des États-Unis comme celle de notre pays doit être fixée par notre gouvernement. Mais nous ne sommes pas d'accord avec ce type d'approche", a déclaré un porte-parole. "Si elle a un impact sur les citoyens du Royaume-Uni, nous interviendrons auprès du gouvernement américain", a-t-il ajouté.

Quelques heures auparavant, Mme May avait provoqué la polémique dans son pays en refusant de critiquer l'initiative américaine lors d'une conférence de presse durant un voyage en Turquie, disant que c'était à Washington de prendre ses responsabilités sur sa politique sur les réfugiés.

"Les États-Unis sont responsables de la politique des États-Unis sur les réfugiés", avait-elle déclaré. "Le Royaume-Uni est responsable de la politique du Royaume-Uni sur les réfugiés".

Un parlementaire de son parti conservateur avait alors annoncé que les restrictions à l'immigration du président américain l'empêchaient désormais de se rendre aux États-Unis.

Nadhim Zahawi, né en Irak, a écrit sur Twitter qu'il avait eu "confirmation que le décret s'applique à (lui) et (son) épouse car (ils sont) tous deux nés en Irak", même si le couple dispose de passeports britanniques.

"Un jour très triste lorsqu'on se sent un citoyen de seconde classe! Triste jour pour les États-Unis", a-t-il ajouté.

Premier dirigeant étranger à avoir rencontré M. Trump depuis son arrivée à la Maison Blanche, Theresa May a discuté avec lui vendredi de l'éventualité de mettre en place rapidement un accord commercial entre leurs deux pays après la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne.

Après sa rencontre avec Theresa May, Donald Trump a signé vendredi un décret interdisant l'entrée aux États-Unis des ressortissants de sept pays musulmans (Irak, Iran, Libye, Somalie, Syrie, Yémen et Soudan).

L'implication de citoyens britanniques dans cette problématique a néanmoins accentué la pression de membres de son parti qui demandaient qu'elle condamne l'initiative de M. Trump, venant assombrir la lune de miel initiée à l'occasion de sa visite à Washington.

La députée conservatrice Sarah Wollaston a qualifié Donald Trump de "sale type répugnant" et a réclamé qu'il ne soit pas autorisé à s'adresser aux deux chambres du Parlement britannique lorsqu'il effectuera une visite d?État d'ici la fin de l'année.

La parlementaire travailliste d'opposition Yvette Cooper a jugé que le refus de Mme May de condamner l'initiative du président américain contre les musulmans "couvre la Grande-Bretagne de honte".





Iran: la décision de Trump, "un cadeau aux extrémistes"

La décision du président américain Donald Trump d'interdire l'entrée des ressortissants de sept pays musulmans, dont l'Iran, est un "grand cadeau aux extrémistes", a affirmé dimanche le ministre iranien des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif.

Le décret du président américain "sera perçu dans l'histoire comme un grand cadeau aux extrémistes et à leurs protecteurs", a réagi M. Zarif dans un tweet.

M. Trump a signé vendredi un décret pour interdire pendant trois mois l'entrée aux Etats-Unis de ressortissants de sept pays musulmans: Irak, Iran, Libye, Somalie, Soudan, Syrie et Yémen. L'Iran a décidé samedi d'appliquer le principe de réciprocité après cette annonce.

M. Zarif a ajouté, dans un second tweet, que "cette discrimination collective aide les terroristes à recruter en creusant la fracture initiée par les démagogues extrémistes" alors que "la communauté internationale a besoin de dialogue et de coopération pour s'en prendre aux racines de la violence et de l'extrémisme", notamment au Moyen Orient.

L'Iran affirme être à la pointe du combat contre les groupes extrémistes comme le groupe Etat islamique (EI) et al-Qaïda, notamment en aidant les gouvernement syrien et irakien.

De son côté, le président du Parlement, Ali Larijani, a déclaré dimanche devant les députés que la décision de M. Trump illustrait "l'idiotie de la vision et du comportement" du gouvernement américain. "Cela montre qu'ils ont peur de leur propre ombre mais aussi leur caractère raciste et violent qui se cache derrière l'apparence trompeuse de défenseurs de la démocratie et des droits de l'Homme", a-t-il dit.

Par ailleurs, le ministère des Affaires étrangères a demandé "aux Iraniens de s'assurer qu'ils n'auront pas de problème pour entrer aux Etats-Unis ou dans les pays de transit pour s'y rendre" avant de prendre un vol, a rapporté l'agence officielle Irna. Environ un million d'Iraniens vivent aux Etats-Unis et des dizaines de milliers d'Iraniens s'y rendent chaque année, notamment pour voir leurs familles.





Les organisateurs des Oscars s'inquiètent du décret Trump

L'Academy of Motion Picture Arts and Sciences, qui organise les Oscars du cinéma, s'est dite extrêmement perturbée, samedi, par la possibilité qu'un réalisateur oscarisable puisse être empêché de se rendre à la cérémonie à cause du controversé décret signé vendredi par Donald Trump, qui limite drastiquement, pour les prochains mois, l'entrée sur le territoire américain de ressortissants étrangers issus de 7 pays à majorité musulmane.

Asghar Farhadi, le réalisateur iranien du film "The Salesman", pourrait notamment être concerné par le nouveau texte. Son long métrage est sélectionné parmi les nominés à l'Oscar du meilleur film en langue étrangère. Un porte-parole de l'académie a ainsi indiqué samedi, par voie de communiqué, que les Oscars souhaitaient célébrer les réussites du cinéma "au-delà des différences de nationalité, d'ethnie ou de religion". "Nous trouvons cela extrêmement perturbant qu'Asghar Farhadi, réalisateur de l'oscarisé 'A Separation', ainsi que les acteurs et l'équipe de 'The Salesman', nominé cette année, puissent être empêchés d'entrer aux Etst-Unis à cause de leur religion ou de leurs origines". Farhadi avait quant à lui laissé entendre plus tôt dans la journée qu'il pourrait boycotter le cérémonie, selon l'agence ISNA. Le décret promulgué vendredi soir par Donald Trump sur la "protection de la nation contre l'entrée de terroristes étrangers aux Etats Unis" interdit depuis vendredi soir l'entrée aux Etats-Unis de ressortissants de sept pays musulmans. Tous les Syriens, dont le pays est ravagé par la guerre depuis 2011, sont ainsi interdits d'entrée sur le territoire américain jusqu'à nouvel ordre. Pour les ressortissants d'Iran, Irak, Yémen, Somalie, Soudan, Libye, le texte interdit l'entrée des Etats-Unis pour une durée de 90 jours, le temps de revoir les critères d'octroi de visas.

La Maison Blanche et le département d'Etat ont précisé samedi que le décret concernait tous les ressortissants de ces pays, à l'exception de ceux qui auraient la double nationalité américaine et certains visas diplomatiques. Le texte concerne donc également les personnes détentrices de visas d'immigration en règle, ou même d'une carte verte, le titre de séjour américain qu'il faut souvent des années pour obtenir. Pour pouvoir entrer aux Etats-Unis, les titulaires d'une carte verte qui se trouvent actuellement à l'étranger doivent se rendre au consulat américain pour obtenir une autorisation spéciale, a précisé le département d'Etat.