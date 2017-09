Le système politique, l’inconséquence d’un trop grand nombre de ses partisans, l’ingérence sans précédent de la Russie, mais aussi l’entêtement d’un homme (Bernie Sanders), et puis, surtout, la terrible responsabilité d’un autre (James Comey) : Hillary Clinton revient sur les raisons, selon elle, de sa stupéfiante défaite, le 8 novembre 2016, dans une élection présidentielle qu’elle ne pouvait logiquement que gagner. C’est la matière d’un nouveau livre ("What Happened"), dont la traduction française sera proposée par Fayard, dès le 20 septembre, sous le titre "Ça s’est passé comme ça". Dans les interviews qui scandent sa tournée de promotion américaine, l’ex-candidate raconte comment elle a personnellement surmonté le choc ( voir ci-dessous ) et tire les leçons d’un monumental fiasco.

Hillary Clinton réaffirme ainsi, dans un entretien avec Anderson Cooper sur CNN, la nécessité d’abolir le Collège électoral - le système qui, d’après elle, est la cause fondamentale de sa défaite et constitue une négation de la démocratie. La candidate démocrate a, en effet, engrangé trois millions de voix de plus que son adversaire républicain, mais Donald Trump l’a très largement emporté en termes de "grands électeurs" (306 contre 232). Al Gore avait connu une mésaventure comparable en 2000 (avec un écart, toutefois, plus serré) et Hillary Clinton avait déjà réclamé alors qu’on abandonne un mode de scrutin jugé anachronique.