En l'espace de quelques secondes, à cause du geste d'un déséquilibré, cette reine de beauté s'est retrouvée complètement défigurée.

Il y a quelques mois, le 10 janvier dernier, Gessica Notaro, 28 ans, s'est retrouvée face à face avec son ex. Après l'avoir harcelée durant des mois, il a décidé d'aller la voir en personne avec une bouteille à la main... une bouteille remplie d'acide. Énervé et jaloux qu'elle ait retrouvé l'amour avec un autre, il a alors décidé de se "venger" en lui jetant le liquide au visage. "J'étais à côté de la voiture, nous rentrions d'une soirée avec mon fiancé. Tout à coup, Eddy est apparu vêtu de noir. Il n'a rien dit, m'a jeté le liquide et s'est enfui", raconte-t-elle.

"J'ai couru après lui pendant quelques mètres en hurlant de douleur. Mon visage me brûlait et ma vue se brouillait de plus en plus". Ce geste lâche et d'une rare cruauté a emporté l'ancien visage de la candidate à Miss Italie 2007. "J'ai prié à genoux le Seigneur qu'il prenne ma beauté mais qu'il me laisse au moins la vue", explique la principale intéressée à la télévision italienne.

Gessica a en effet trouvé le courage de se battre et de s'accepter telle qu'elle est devenue. Pour ce faire, elle est apparue à la télévision avec un voile beige lui couvrant complètement la tête. Au bout de quelques minutes, elle l'a enlevé dévoilant au pays entier ses nouveaux traits. "Je suis là pour montrer ce qu'il m'a fait, ce n'est pas de l'amour".

Elle a également posté un cliché de sa nouvelle apparence sur Instagram pour prouver que les autres comptes à son nom étaient faux et que c'était bel et bien le sien le vrai. "Mon visage est ravagé mais mes traits sont toujours là. Ma bouche est intacte tout comme mon nez. Je me reconnais encore dans le miroir", positive-t-elle.

Peu à peu, la jeune femme tente de retrouver une vie normale même si, malheureusement, elle ne pourra plus exercer le métier qui lui plaisait tant. Anciennement dresseuse animalière dans un parc aquatique, Gessica est pour l'instant incapable de rentrer dans l'eau tant la douleur est importante.

Ses frais médicaux se montent à 700 euros par mois. "Toutes les demi-heures, j'ai besoin de gouttes pour les yeux. Je dois hydrater ma peau constamment et, surtout, j'ai mal sans arrêt". Dans un an, elle pourra commencer la chirurgie réparatrice.

Son ex, de son côté, attend son procès mais ne reconnaît pas les faits.