Ce qui devrait être la plus sanglante des guerres que se livreront Républicains et Démocrates sous la présidence de Donald Trump a d’ores et déjà commencé, le nouveau Congrès à peine installé et alors que le successeur de Barack Obama ne prêtera serment que le 20 janvier. Au lendemain d’une rentrée parlementaire passablement chaotique, marquée par une vaine tentative des députés républicains d’abolir ou presque le Bureau d’éthique du Congrès, leurs coreligionnaires au Sénat ont mis en branle mercredi la machine qui, espèrent-ils, va rapidement broyer "l’Obamacare", la réforme de l’assurance-maladie laborieusement imposée en 2010 par le président démocrate.

Reflet de l’importance de l’enjeu, le Capitole, où siège le Congrès à Washington, a reçu mercredi deux visites croisées aussi éloquentes qu’inhabituelles : celles de Barack Obama et de Mike Pence. Le président sortant venait prendre congé des élus démocrates, non sans profiter de l’occasion pour les appeler à ne pas faciliter le travail de sape des Républicains en les aidant à définir une politique de santé susceptible de remplacer l’Obamacare (car, s’ils sont déterminés à faire table rase de la réforme, les Républicains n’ont apparemment pas la moindre idée de ce qu’ils vont mettre à la place). Quant au vice-président élu, dont la Constitution fait le président en titre du Sénat (en droit de faire pencher la balance en cas de partage des voix à 50-50), il était là pour rappeler aux élus républicains la "priorité" que constitue pour la nouvelle Administration l’adoption d’une assurance-santé "meilleure et moins chère".

