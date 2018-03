Les funérailles de l'astrophysicien Stephen Hawking ont débuté samedi à Cambridge. Six anciens camarades du célèbre scientifique ont porté le cercueil à l'intérieur de l'église alors que des centaines de personnes rendaient hommage à l'extérieur.

Le guitariste de Queen et astrophysicien Brian May, Elon Musk patron de SpaceX et Tesla ainsi que Dara O Briain, qui avait réalisé un documentaire sur Stephen Hawking, étaient présents parmi les invités de marque.

Stephen Hawking atteint de sclérose latérale amyotrophique depuis ses 21 ans est décédé le 14 mars dernier à l'âge de 76 ans. Il avait déclaré à la BBC l'an dernier qu'il n'aurait jamais pensé atteindre les 75 ans.

Cinq cents membres de la famille, des amis et des collègues ont été invités aux funérailles privées qui se déroulent à Cambridge.

Les cendres de Stephen Hawking seront déposées dans l'abbaye de Westminter en juin près des restes d'Isaac Newton. En 1979, Hawking avait été nommé titulaire de la chaire lucasienne de mathématiques, une position honorifique qu'avait également occupée Isaac Newton à l'université de Cambridge.