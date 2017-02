International Les soutiens bruxellois du candidat à la présidentielle Emmanuel Macron entrent en campagne.

Pour ce premier rendez-vous public avec les soutiens belges et français d’Emmanuel Macron, le café de la place du Luxembourg (dans le quartier européen de Bruxelles), a fait salle comble. Sur les 1 200 adhérents officiels que revendique En Marche Belgique, une centaine de militants est venue écouter lundi soir la députée européenne française Sylvie Goulard (MoDem) dans le rôle d’ambassadrice d’Emmanuel Macron.

La majorité des militants n’est pas plus âgée que le candidat de 39 ans. Pour beaucoup, il s’agit d’un premier engagement. "Je n’ai jamais été militante, mais je pense que c’est important. Je me sens et de gauche et de droite, alors j’ai rejoint le mouvement il y a deux semaines. Ce qui me plaît chez Macron, c’est son approche optimiste et alternative", témoigne Marie Museux, une Française de 26 ans installée à Bruxelles. Même constat du côté de Jo Dardenne, membre du comité belge depuis sa création à l’été 2016 : "Je suis peut-être idéaliste, mais je pense que l’on peut retrouver à l’échelle nationale la dynamique des comités qui est de donner la parole aux gens. On a l’impression d’être écoutés."

Européens convaincus

Cette première réunion vise avant tout à présenter le projet européen d’Emmanuel Macron qui, comme le souligne Sylvie Goulard, "est un des rares courageux à mettre l’Europe au centre de ses préoccupations". Les propositions sont énumérées : restaurer la souveraineté européenne, poursuivre la convergence économique de la zone euro, atteindre une harmonisation fiscale et sociale, développer la coopération énergétique et améliorer la démocratie à l’échelle continentale. Mais le public, majoritairement actif au sein des institutions de l’Union européenne, est déjà largement convaincu. "Le comité de Bruxelles n’a pas vocation à être le think tank européen du mouvement, explique Pieyre-Alexandre Anglade, référent d’En Marche Belgique. Les adhérents sont surtout intéressés par une nouvelle façon de faire de la politique."

Si les adhérents expliquent tous avoir été "séduits par une vision avant des propositions", ils ne cachent pas leurs interrogations sur un programme encore distillé au compte-gouttes. Sur le positionnement environnemental d’Emmanuel Macron, Sylvie Goulard reconnaît "n’en savoir rien du tout pour le moment".

Les militants ont toutefois des arguments pour répondre à leurs détracteurs : "Ce n’est pas une idéologie mais c’est une vision qui nous donne envie de faire confiance. Le travail collectif de diagnostic sur lequel Emmanuel Macron base son programme prend du temps", explique Arthur Corbin, un des membres du comité.

Pour l’eurodéputée centriste, la démarche des militants est réfléchie. "Le vote des adhérents n’est pas seulement contestataire. On peut être contestataire et responsable à la fois. C’est avant tout une question de crédibilité du candidat ." Le plan d’action complet d’Emmanuel Macron qui doit finir de le crédibiliser doit être rendu public avant la fin du mois de mars.