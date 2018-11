Six migrants, cachés dans la cuve d'un camion-citerne, ont été livrés aux gendarmes par plusieurs "gilets jaunes".

", lance un "gilet jaune" dans une vidéo partagée par l'un des manifestants sur son compte Facebook, dans laquelle on voit des "gilets jaunes" taper la cuve du camion avec leurs mains.

Selon France 3 Hauts-de-France, des manifestants postés à Flixecourt dans la Somme, à proximité de l'autoroute A16, ont appelé la gendarmerie après avoir découvert six migrants cachés dans la cuve d’un camion-citerne qu'ils avaient bloqué à leur barrage, mardi 20 novembre dans la matinée.





Dans une autre vidéo, on peut voir les gendarmes évacuer du camion les migrants, et surtout entendre les commentaires et insultes de certains manifestants: "Quelle bande d’enculés, et tout ça ça va encore être sur nos impôts".

Une autre manifestante se réjouit avec fierté de cette arrestation en évoquant un "gros coup de filet".

Selon le "Courrier picard", deux des six migrants arrêtés ont été libérés après contrôle de leur situation. Le cas des quatre autres est traité par la préfecture.