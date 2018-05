Ces fausses canettes, livres ou marqueurs permettent de faire rentrer de la drogue, comme la cocaïne, en festival ou en soirées.



Amazon, l'entreprise américaine de commerce en ligne, est une vraie caverne d'Ali Baba, même si vous cherchez le plus farfelu des objets. C'est notamment le cas de certains produits, d'apparence normale, comme des flacons de déodorant, des brosses à cheveux ou encore des canettes de Coca-Cola.



© Capture Amazon En y regardant de plus près, vous verrez que ces objets peuvent en réalité être utilisés afin de faire passer clandestinement de la drogue. Des compartiments secrets ou des ouvertures invisibles permettent de cacher discrètement des substances illicites. Une manière de passer inaperçu en festival ou en soirées.



© Capture Amazon Il est même possible d'acheter des "kits" qui permettent de faire un rail de cocaïne.



© Capture Amazon Malgré la présence de centaines de produits de ce genre encore disponibles sur le site, Amazon a confirmé qu'il avait supprimé la majorité de ces objets. "Tous les vendeurs doivent suivre nos directives de vente et ceux qui ne le font pas seront soumis à des mesures, y compris la suppression potentielle de leur compte. Les produits en question ne sont plus disponibles", a déclaré un porte-parole de l'entreprise.



© Capture Amazon Il est pourtant encore très facile de trouver récipients et autres contenants dans lesquels cacher des substances illicites sur le site de vente en ligne. Ces objets sont d'ailleurs très bien notés par les acheteurs et certains portent même la mention "Amazon's Choice", soit un gage de confiance ou de succès...