Cinq homosexuels tchétchènes ont reçu de la Belgique des visas humanitaires, rapportent Sudpresse et De Morgen vendredi. "De cette manière, la Belgique est un des premiers pays qui fait réellement quelque chose de concret dans ce dossier", commente le secrétaire d'Etat à l'Asile et la migration Theo Francken, qui rappelle qu'il est "devenu évident", il y a un an, que la communauté LGBT "était maltraitée et certains de ses membres assassinés" en Tchétchénie. L'octroi des visas, sur base de dossiers "screenés" scrupuleusement, "s'est fait en concertation avec le ministre des Affaires étrangères, Didier Reynders, via notre ambassade à Moscou", précise-t-il.

Le secrétaire d'Etat a eu des contacts avec des organisations actives aux côtés des homosexuels de Tchétchénie, et a également "parlé avec plusieurs victimes". "J'ai écouté leurs histoires d'intimidation, d'emprisonnement, de tortures pendant des jours et des jours et de rejet par la communauté tchétchène".