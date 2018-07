Deux Belges et un Espagnol, âgés de 20 à 30 ans, ont violemment agressé un chauffeur de taxi dans la nuit de dimanche à lundi à Salou, près de Tarragone en Catalogne, rapporte le quotidien espagnol La Vanguardia. Ils ont été arrêtés et conduits au commissariat de Salou après avoir laissé leur victime inconsciente et légèrement blessé les policiers qui les interpellaient.

Vers 3h30 du matin dimanche, le trio s'en est pris à un chauffeur de taxi qui refusait de les prendre en charge car les trois hommes avaient dépassé les autres clients qui attendaient leur tour à la station "Font Lluminosa". Le chauffeur de 30 ans a été notamment touché à la tête et pris de convulsions, selon des témoins sur place. Transporté à l'hôpital, son état est grave, précise le journal.

À la vue des Mossos d'Esquadra (la police catalane), deux des agresseurs se sont enfuis et le troisième a été retenu par des collègues de la victime. Rattrapés, les deux fuyards ont légèrement blessé quatre agents avant d'être maîtrisés. Ils sont tous deux accusés d'avoir agressé des policiers dans l'exercice de leur fonction. À ces charges s'ajoutent celles de coups et blessures pour les trois hommes.

Les assaillants se comportaient de manière "anormale" voire "animale", comme s'ils étaient "absents", ont rapporté des témoins à La Vanguardia.