La police québécoise a annoncé lundi qu'un seul des deux jeunes hommes interpellés après une fusillade meurtrière à la mosquée de Québec dimanche était "considéré comme suspect", le second étant entendu "comme témoin".

Selon l'agence Reuters , des source proche de l'enquête il s'agirait d'Alexandre Bissonnette (voir photo), un Québécois, et de Mohamed Khadir, un homme d'origine marocaine dont la nationalité actuelle n'est pas encore connue.

Les premières informations de la police faisaient état de deux hommes cagoulés qui ont tiré à l'intérieur de la mosquée dimanche soir, faisant six morts et huit blessés. Une personne avait été interpellée près de la mosquée, un deuxième avait appelé le numéro d'urgence pour se rendre et avouer avoir participé à la tuerie, avait expliqué Denis Turcotte, inspecteur de la ville de Québec.





Un suspect a appelé la police pour "parler de son geste"

Un des deux auteurs présumés de la fusillade de dimanche à la mosquée de Québec qui a fait six morts a appelé la police pour se rendre, a indiqué lundi Denis Turcotte, inspecteur de la police de Québec.

Le jeune homme, "fin de vingtaine, début trentaine", a appelé le numéro d'urgence dimanche vers 20h10 locale (01h10 GMT lundi), soit 15 minutes après le signalement de la fusillade, a-t-il expliqué. Le premier suspect avait déjà été arrêté et au téléphone, le second a signalé le lieu où il se trouvait à la disposition de la police, selon l'enquêteur.





Les suspects inscrits à l'Université Laval

Les deux suspects qui ont été appréhendés en lien avec l'attentat perpétré dimanche soir au Centre culturel islamique de Québec sont étudiants à l'Université Laval, au nord-ouest de Montréal, a confié à Radio-Canada une source proche de l'enquête. Quelques dizaines de fidèles se trouvaient à l'intérieur du centre, situé sur le chemin Sainte-Foy, lorsqu'au moins un suspect armé serait entré à l'intérieur de l'édifice, vers 19h45, avant d'ouvrir le feu sur les fidèles.

"C'était un film de science-fiction, c'était un carnage total", a raconté un témoin à la radio canadienne. Les fidèles "étaient sur le point de sortir de la prière et ils ont été surpris par quelqu'un qui rentre subitement avec, apparemment, un pistolet automatique. Les gens n'ont rien compris, ils ont paniqué. Les gens qui sont morts, ce sont ceux qui ont essayé d'intervenir pour arrêter la personne".

Les deux suspects, qui ont été arrêtés, sont des résidents de Québec. L'un d'eux serait d'origine marocaine, ajoute Radio-Canada.

Au moins une perquisition liée à ces arrestations était en cours dans la nuit de dimanche à lundi dans une résidence du secteur de Sainte-Foy où résiderait l'un des suspects.





Hollande dénonce "avec la plus grande fermeté" un "odieux attentat"

François Hollande a dénoncé lundi "avec la plus grande fermeté l'odieux attentat" qui a fait six morts et huit blessés dimanche à la mosquée de Québec, affirmant que "c'est l'esprit de paix et d'ouverture des Québécois que les terroristes ont voulu atteindre".

"Le Président de la République dénonce avec la plus grande fermeté l'odieux attentat qui a provoqué la mort d'au moins six personnes et de nombreux blessés dans une mosquée à Québec", indique l'Elysée dans un communiqué.





Des mosquées néerlandaises ferment pendant la prière après l'attaque au Canada

Quatre des plus grandes mosquées des Pays-Bas ont indiqué lundi avoir décidé de fermer leurs portes pendant la prière, après que six personnes ont été tuées au Canada lors d'une attaque inédite dans une mosquée. La Mosquée bleue d'Amsterdam et les mosquées As-Sunnah de La Haye, Essalam de Rotterdam et Omar Al Farouk d'Utrecht "se sentent forcées" de fermer leurs portes pendant les prières, ont-elles affirmé dans un communiqué.

Des caméras de sécurité supplémentaires ont été installées aux alentours de la mosquée d'Amsterdam, ont-elles ajouté. Ces quatre mosquées rassemblent chaque jour des milliers de fidèles. "C'est décevant que des mesures drastiques de sécurité doivent êtres mises en place", a affirmé à l'AFP Saïd Bouharrou, porte-parole du Conseil néerlandais des mosquées (RMMN). "Une mosquée est un bâtiment ouvert qui devrait être accessible à n'importe quelle heure du jour pour toutes les personnes en recherche de paix et de calme".

Les directeurs des mosquées restent en contact étroit avec les services néerlandais de lutte contre le terrorisme (NCTV), a-t-il ajouté.

Les Néerlandais se rendent aux urnes dans un mois et demi pour des élections législatives très attendues et le député anti-islam Geert Wilders est en tête de tous les sondages depuis plusieurs mois.

Ce dernier a promis de fermer les mosquées et les écoles islamiques et d'interdire le Coran, s'il devient Premier ministre. Bien qu'aucune menace spécifique n'ait été formulée contre les mosquées des Pays-Bas, le Conseil observe avec attention les développements politiques, a assuré M. Bouharrou. "Il y a une anxiété considérable à l'approche du vote, un homme politique comme M. Wilders n'a jamais caché ces dernières années ses vues" sur l'islam, a-t-il ajouté.