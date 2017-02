Deux journalistes radio dominicains ont été tués alors qu'ils présentaient un bulletin d'informations. Des hommes armés sont entrés mardi matin (heure locale) dans le studio de FM 103 à San Pedro de Macorís, dans l'est du pays, alors que Luis Manuel Medina était en train de lire les informations, rapporte le journal El Nacional.





Le producteur du programme, Leónidas Martínez, a quant à lui été tué dans un bureau adjacent. Une secrétaire a également été blessée et emmenée à l'hôpital. Trois hommes ont déjà été interpellés, mais le motif de l'attaque reste encore inconnu. Des coups de feu ont été entendus pendant la vidéo Facebook Live qui était diffusée, tandis qu'une femme hurlait "On tire ! On tire !", avant que la transmission ne soit brusquement interrompue, rapportent plusieurs médias locaux.