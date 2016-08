Deux Marocains expulsés de France voulaient commettre des "attentats d'envergure"

International

Deux Marocains, radicalisés et expulsés de France la semaine dernière vers leurs pays, voulaient commettre des "attentats d'envergure" au nom du groupe Etat islamique (EI) en France et au Maroc, a annoncé jeudi le ministère marocain de l'Intérieur.

"L'enquête menée par le BCIJ (Bureau central d'investigation judiciaire) a révélé leurs orientations terroristes et leur adhésion totale à la stratégie" de Daech (acronyme arabe de l'EI), selon un communiqué du ministère. "L'un des deux suspects a été recruté par un dirigeant de Daech actif sur la scène syro-irakienne dans le but de coordonner des opérations terroristes d'envergure en France au nom de l'EI."

"En parallèle, l'intéressé a adhéré à une large campagne d'incitation auprès des partisans de Daech pour exécuter des opérations terroristes d'envergure au Maroc prenant pour cible des secteurs vitaux et les différents services de sécurité", selon le ministère.

Ces deux ressortissants marocains avaient été expulsés vendredi dernier du territoire français vers leur pays en raison de la "menace grave" qu'ils représentaient pour "l'ordre public", avaient annoncé les autorités françaises.

Chantre d'un islam modéré et très en pointe dans la lutte contre le djihadisme, le Maroc a été épargné par des attentats meurtriers ces quatre dernières années, contrairement à la France et d'autres pays. Le royaume avait été frappé dans le passé quand des attaques avaient fait 45 morts à Casablanca en 2003 et 17 morts sur un site touristique de Marrakech en 2011.