International Le poing levé, François Fillon prend la parole à 16h25, sous les "Fillon président" d'environ 15.000 militants. Sa voix se casse à certains moments, tremble constamment, l'émotion est immense. Elle s'emporte, elle s'emballe presque aussi fortement que celle d'Emmanuel Macron il y a quelques semaines. Devant lui, Pénélope est gênée.

L'homme veut convaincre: il a l'allure d'un président, même si l'ombre d'un certain Nicolas persiste.

"Ils croyaient nous avoir torpillés, ils pensaient nous avoir abattus, et vous êtes là." La salle est en liesse. Beaucoup de mandataires de droite sont présents dans la salle, mais un attire l'attention en particulier. "Je voudrais saluer Alain Juppé pour ce qu’il est, pour ce qu’il a fait de la France, et pour sa présence aujourd’hui. (...) Nous sommes unis dans les couleurs du bleu, du blanc et du rouge. C’est l’instant de la France. Votre mobilisation est extraordinaire, me touche mais me confère aussi des devoirs."

La foule scande alors le prénom d'un homme politique difficilement oublié. "Nicolas !" Fillon ravale une moue grise.

"Il fallait cette démonstration de force, cette voix puissante, votre voix pour qu’elle se propage à travers tout le pays. Il fallait ce rassemblement populaire pour rappeler à ceux qui nous jugent de quel bois nous sommes faits. (...) Haussez le ton ! Haussez la voix ! Qu’ils comprennent que rien ne peut stopper un peuple qui se dresse pour sa fierté."

"Celui qui n'a pas de racines marche dans le vide"

“Je viens de loin et on ne m’intimidera pas. (...) J’avais 26 ans, j’étais inconnu, c’était une élection cantonale.(...) Parfois, on me fermait la porte au nez, on m’offrait souvent du café... avec quelques gouttes.” François Fillon flatte son audience, rappelle la "tradition française", justifie la "fierté nationale" qu'il faut "rendre aux Français". De "Clovis" à "De Gaulle", Fillon fait fi de tout clivage mais vise pourtant un ennemi dont il ne citera pas tout de suite le nom: Benoit Hamon. "Je n’en peux plus d’entendre dire que la France est fichue, qu’elle n’a pas d’autre avenir que le revenu universel", la proposition-phare du candidat de gauche, le camp de "l'anesthésie". "La gauche ne croit plus à la croissance, et sans croissance, il n'y a plus qu'à partager les miettes."

"A Auschiwtz, ou parmi ces milliers de croix blanches au cimetière de Berlin, j'étais ému, se rappelle Fillon, à deux doigts d'être submergé par l'émotion. Les français n’ont pas à rougir de leur histoire, il n’ya pas à s’excuser, depuis 1.000 ans, d’être une grand nation qui inspire le monde. Il faut être contre ces utopistes qui rêvent l’impossible pour ne pas concrétiser le possible."

"Je l'aime"

" Dès le début, Pénélope est à mes côtés, avec émotion, avec dévouement. (...) Devant 15.000 témoins, je veux dire à Pénélope que je l’aime et que je ne pardonnerai jamais à ceux qui ont essayé de nous jeter aux loups. (...) Je ne suis pas un produit marketing. (...) Je viens de loin et on ne m'intimidera pas." Il le jure: "Nous n’avons qu’un seul compte au Crédit agricole de Sablé sur Sarthe." S'adressant indirectement aux médias, dont le Canard Enchainé qui a révélé l'affaire, Fillon demande "qu'on laisse Pénélope en dehors de ce débat politique."

Un mot pour...

Trump: "Tous les états qui cherchent à rompe l'accord de Paris sur le climat devront rendre des comptes à l'humanité."

Ses décisions en matière de soins de santé: "A ceux qui veulent torpiller la Sécurité sociale, je rappelle que je veux une santé digne pour chacun de nos concitoyens." Il lance également un combat contre "le handicap" et les "enfants malades".

La famille: "Ceux qui ont une conception traditionnelle de la famille ont été dédaignés. La famille est le premier cercle de la tendresse. (...) Je protégerai les droits de l'enfant."

Nuit debout: "Un camping sauvage autorisé."

Sur Benoit Hamon: "Celui qui se revendique du renouveau... Mais avec son programme, bonjour, le renouveau."

Sur Marine Le Pen: "La nouvelle gauche. Je ne veux pas que la France fasse cavalier seul."