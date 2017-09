C'est la semaine de Donald Trump. Alors que le rideau se lève sur l'Assemblée générale des Nations unies à New York, grand-messe diplomatique dont le président américain sera cette fois plus que jamais la vedette (mais pas tout à fait pour les mêmes raisons que Barack Obama avant lui), Trump a réussi à briller sous les feux de la rampe dès dimanche soir et à l'autre bout du pays : il a été l'incontestable vedette également de la cérémonie des Emmy Awards à Los Angeles.

Certes, c'est son double dans « Saturday Night Live », Alec Baldwin, qui a remporté la statuette ailée dans la catégorie des programmes humoristiques à la télé. Et pour faire bonne mesure, côté féminin, c'est sa partenaire Kate McKinnon qui a été récompensée pour ses imitations d'Hillary Clinton (mais aussi d'Angela Merkel : que du très lourd!). Le milliardaire new-yorkais lui-même n'en était pas moins présent dans tous les esprits.

(...)