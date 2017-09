Le président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker a proposé mercredi de fusionner son poste avec celui de Donald Tusk, le président du Conseil européen, qui regroupe les 28 chefs d'Etat de l'Union européenne.

"L'efficacité européenne gagnerait en force si nous pouvions fusionner les présidences de la Commission européenne et du Conseil européen", a-t-il déclaré lors de son discours-programme annuel sur l'état de l'UE à Strasbourg.

"Le paysage européen serait plus lisible et plus compréhensible si le navire européen était piloté par un seul capitaine. Le fait d'avoir un seul président refléterait mieux la véritable nature de notre Union européenne, à la fois comme Union d'États et comme Union de citoyens", a-t-il poursuivi.

Le président du Conseil européen, élu à la majorité qualifiée pour un mandat de deux ans et demi par les chefs d'Etat européens, prépare et préside les sommets européens. Il a également un rôle de représentation de l'UE à l'international.

La fonction, précédemment exercée à tour de rôle par les chefs d'Etat, est devenue officielle et permanente lors de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne en 2009.

Egalement nommé par les chefs d'Etat, avec l'approbation du Parlement européen, le président de la Commission européenne définit les orientations politiques de l'organe qu'il préside et les met en oeuvre. Lui aussi représente l'UE sur la scène internationale.

La Commission a de larges compétences. Elle peut proposer de nouvelles législations, mais est aussi la garante de l'application par les Etats membres du droit européen, ce qui peut provoquer des différends importants, comme sur la solidarité dans la répartition des migrants (avec la Hongrie notamment) ou l'état de droit en Pologne.

La Commission a aussi pour mission de négocier au nom des 28 les accords commerciaux de l'UE et elle est le gendarme de la concurrence dans l'Union, ce qui lui a permis par exemple d'imposer récemment une amende record de 2,42 milliards d'euros à Google.





Juncker veut un super ministre européen des Finances et de l'Economie

Le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, s'est prononcé mercredi en faveur d'un super ministre européen des Finances et de l'Economie, lors de son discours-programme annuel sur l'état de l'UE à Strasbourg.

"Il nous faut un ministre européen des Finances" qui serait à la fois commissaire européen de l'Economie et des Finances et président de l'Eurogroupe, qui regroupe les ministres des Finances des 19 pays ayant adopté la monnaie unique, a-t-il dit.





Travailleurs détachés: Juncker veut une "autorité commune" de l'UE

Le président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker a proposé mercredi la création d'une "autorité commune" contrôlant la mise en oeuvre "partout" dans l'UE des dispositions encadrant le recours aux travailleurs détachés, aujourd'hui accusées de favoriser le dumping social.

"Dans une Union entre égaux, il ne peut y avoir (...) de travailleurs de deuxième classe. Ceux qui effectuent le même travail au même endroit doivent pouvoir obtenir le même salaire", a lancé M. Juncker dans son discours-programme annuel sur l'état de l'UE, en défendant les propositions de réformes faites par l'exécutif européen sur les travailleurs détachés. Devant le Parlement européen réuni à Strasbourg, il a proposé de créer une "nouvelle autorité européenne de contrôle et d'exécution de ces mesures".





Juncker propose un "cadre" européen de contrôle des investissements étrangers

Le président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker a annoncé mercredi un "cadre" européen sur le contrôle des investissements étrangers dans l'Union européenne afin de protéger les secteurs stratégiques, qui répond notamment aux inquiétudes sur les acquisitions chinoises.

"Nous proposons aujourd'hui un nouveau cadre de l'UE sur l'examen des investissements, +investment screening+ en franglais. Si une entreprise publique étrangère veut acquérir un port européen stratégique, une partie de notre infrastructure énergétique (...) ou une de nos sociétés dans le domaine des technologies de défense, cela ne peut se faire que dans la transparence a travers un examen approfondi et un débat", a plaidé M. Juncker lors de son discours-programme annuel sur l'état de l'UE à Strasbourg.

"Il est de notre responsabilité politique de savoir ce qui se passe chez nous afin d'être en mesure, si besoin en était, de protéger notre sécurité collective", a-t-il ajouté devant les eurodéputés.

La possibilité de laisser plus de pouvoir à Bruxelles dans le contrôle des investissements stratégiques est soutenue par la France, l'Allemagne et l'Italie, qui ont à plusieurs reprises demandé à la Commission d'énoncer des propositions en la matière, notamment lors du dernier sommet européen fin juin.

Cette idée n'avait cependant pas fait l'unanimité parmi les Etats membres. Certains pays du sud, comme le Portugal, la Grèce et l'Espagne, ont besoin d'argent pour "sortir la tête de l'eau" et craignent qu'une telle mesure n'entrave les investissements étrangers chez eux.

D'autres Etats membres, comme les pays nordiques, sont également réticents car ils sont attachés à l'ouverture des marchés.

Cette proposition cible tout particulièrement les investisseurs chinois, dont l'appétit pour les entreprises industrielles de pointe européennes a beaucoup inquiété ces dernières années. Par leurs prises de contrôle, les firmes chinoises, parfois publiques, sont accusées de s'offrir à moindre coût et de manière déloyale une expertise et des technologies clés.

M. Juncker a parallèlement annoncé son intention de renforcer le "programme commercial" de l'UE. "L'Europe est ouverte au commerce, mais réciprocité il doit y avoir. Il faudra que nous obtenions autant que ce que nous donnons", a résumé le chef de l'exécutif européen.

Il a notamment annoncé son intention d'ouvrir des négociations commerciales avec l'Australie et la Nouvelle-Zélande qu'il souhaite conclure avant la fin de son mandat en 2019. "La commission publiera l'intégralité des projets de mandat de négociation qu'elle présentera au Conseil", a précisé M. Juncker.

"Les citoyens ont le droit de savoir, fini le manque de transparence, fini les rumeurs et les procès d'intention dont la Commission ne cesse de faire l'objet, a-t-il conclu.





"Libérez nos journalistes", lance Jean-Claude Juncker à la Turquie

Le président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker a exhorté mercredi la Turquie à libérer les journalistes emprisonnés dans le pays et à "cesser d'insulter" les dirigeants européens, lors de son discours annuel sur l'état de l'Union devant le Parlement européen à Strasbourg.

"J'adresse aujourd'hui un appel aux responsables en Turquie, libérez nos journalistes et pas seulement les nôtres, cessez d'insulter nos Etats-membres, nos chefs d'Etat et de gouvernement en les traitant de fascistes et de nazis", a-t-il asséné devant les eurodéputés. Plusieurs journalistes européens sont actuellement détenus en Turquie.