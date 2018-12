Le président du Conseil européen Donald Tusk va rencontrer jeudi la Première ministre britannique Theresa May juste avant un sommet de l'UE pour des "discussions de dernière minute", a annoncé le responsable européen sur Twitter.

Mme May se rend à Bruxelles après avoir échappé à un vote de défiance au Royaume-Uni, pour obtenir de nouvelles garanties des 27 sur l'accord de retrait, en particulier sur la question de la frontière irlandaise.

La rencontre avec M. Tusk doit avoir lieu à 11H30 (10H30 GMT) avant l'ouverture du sommet à 15H00 (14H00 GMT).

Mme May doit également rencontrer avant l'ouverture du sommet le Premier ministre irlandais Leo Varadkar, selon les services du Premier ministre.

Pour répondre aux attentes de Mme May, un projet de texte circulant parmi les 27 stipulerait que "le backstop", le filet de sécurité prévu pour empêcher le retour de la frontière entre les deux Irlandes "ne serait mis en place que pour une courte période et seulement pour le strict temps nécessaire", selon une source européenne.

"Rien de tout cela n'est nouveau. Il n'y a pas de date pour la fin du backstop", a commenté cette source.

Ce texte de six paragraphes pourrait aussi mentionner que les 27 sont prêts "à examiner si de nouvelles assurances peuvent être fournies" ultérieurement, avec une valeur "juridiquement contraignante". "De telles assurances ne changeraient, ni ne contrediraient l'accord de retrait", endossé lors du précédent sommet du 25 novembre.

"On donne quelque chose à May aujourd'hui et en janvier peut-être plus", a expliqué cette même source.

Les responsables européens ont martelé ces derniers jours que l'accord de retrait comme la déclaration politique sur la future relation avec Londres ne seraient pas renégociés.