Le 27 août dernier, l'homme de 34 ans a insisté après la cérémonie de mariage pour participer à la suite de la fête. En échange, il promettait de ramener "quelques friandises" aux convives comme l'indique Paris Match. Connu de certains convives pour ses liens avec le milieu de la drogue, l'ancien militaire parlait concrètement de cocaïne.

Entré dans l'armée à ses 19 ans, l'homme sera réformé en 2007 pour "son comportement psychologique instable" et son addiction aux drogues. Au cours de ses 5 années de service, il sera devenu maître chien au 132e bataillon cynophile de l'armée de terre. A son retour chez lui, dans l'Isère, Nordahl revient avec l'un de ses chiens et décide de devenir éducateur canin. Il se fera néanmoins bien plus remarquer pour des délits tels qu'un cambriolage ou encore pour l'incendie volontaire du restaurant La Plage de Palabru. Il écopera d'ailleurs d'un an de prison ferme après lequel il se serait "rangé". Il est même décrit comme un "gentil gars" même s'il baigne dans le "milieu" et qu'il est un brin bagarreur.

De petits boulots en petits boulots, il finira par se mettre en arrêt maladie à cause d'une double hernie discale, en février 2017. "Une situation qui l’a obligé à retourner vivre chez ses parents et parfois chez son frère, près du lac d’Aiguebelette", poursuit Paris Match.

Sa proximité avec les enfants lors du mariage pose question

Après avoir momentanément quitté la soirée, le suspect revient entre minuit et une heure du matin. Il serait parti changer sa chemise et s'approvisionner en "matos". De son côté, la petite fille de 9 ans est toujours auprès de sa famille. "Visiblement, il n’a pas eu un comportement adéquat envers les enfants", indique une source proche de l'enquête. En effet, Nordahl a été vu à plusieurs reprises dans la salle du mariage et plus précisément dans la pièce où les enfants dormaient sous la surveillance de la baby-sitter. "Dans cette pièce isolée, il parlait avec Maëlys et lui montrait sur son téléphone portable des photos de ses chiens, l’une des passions de la petite fille", précise cette même source.

Maëlys, pas effrayée par Nordahl, le présente même comme "son “copain”, elle l’aurait désigné comme son “tonton” à un invité du mariage. Il aurait discuté avec elle et sa mère. La maman est ensuite partie, laissant la conversation entre Maëlys et cet invité se poursuivre quelques minutes."

Vers 1h30 du matin, la baby-sitter quitte les lieux. Maëlys ne dort toujours pas, à l'inverse de la majorité des autres enfants. Aux environs de 3h du matin, les parents de la petite fille de 9 ans s'inquiètent de ne plus la voir. Sa grand-mère étant la dernière personne à qui elle aurait adressé la parole, un quart d'heure plus tôt. "La maman a immédiatement craint qu’il soit arrivé quelque chose de grave à sa petite fille, continue son avocat. Sa première intuition, à cette heure de la soirée, c’est un enlèvement."

De son côté, le principal suspect est accompagné par l'un des invités aux toilettes, prétextant avoir trop bu. Il aurait alors fait semblant de vomir selon la personne qui l'accompagnait. Il finira par mettre les voiles vers 4 heures du matin, juste avant l'arrivée des gendarmes.