Hospitalisée le 14 mai après une intervention chirurgicale bénigne dans la banlieue de Washington, la Première dame des Etats-Unis était restée 5 jours à l’hôpital sans que la Maison Blanche ne communique vraiment à son sujet.

Un manque de transparence qui a entraîné des rumeurs sur un possible refroidissement de la relation entre l'ancienne mannequin et le président.

Pour mettre fin à ces rumeurs, la femme de 48 ans a tweeté en voulant rassurer ses followers.

"Je vois que les médias font des heures supplémentaires en spéculant sur l'endroit où je me trouve et sur ce que je fais. Soyez rassurés, je suis ici à la Maison Blanche avec ma famille, je me sens très bien et je travaille dur pour le peuple américain et les enfants!"