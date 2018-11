Nos confrères de la Dernière Heure vous ont sélectionné dix marchés de Noël à ne pas rater, qui ne se trouvent pas si loin de chez nous.

1 Cologne (26/11 au 23/12)

Le Marché de Noël de la Cathédrale de Cologne est l’un des marchés de Noël les plus populaires d’Allemagne. Située devant l’impressionnante et magistrale cathédrale, une tente étoilée ceinturée de cabanons aux toitures rouges offre un cadre enchanteur à plus de 100 représentations scéniques qui ravissent les visiteurs. Au centre de la place, un imposant sapin de 25 mètres de hauteur domine le marché. On s’y régale de nombreuses spécialités culinaires, mais on apprécie tout autant les objets artisanaux uniques, dont les boules soufflées et un large éventail d’idées cadeaux qui prendront place sous le sapin. Les plus jeunes pourront également se réjouir d’un programme haut en couleurs dédié aux enfants et d’un tour de manège sur un carrousel historique au Marché des Cœurs de Noël. La vieille ville tout entière se pare également de lumières. Des ruelles proposent des thématiques uniques telles que le grignotage ou des jouets. Sans oublier des présentations par des artisans venus de toute l’Europe.

© DH



2 Lille (23/11 au 30/12)

À deux pas de chez nous, le marché de Noël de Lille investit chaque année investit la place Rihour, où défilent pas moins d’un million de visiteurs en un peu plus d’un mois. Cette année, 90 chalets proposent aux visiteurs de découvrir ou de redécouvrir le savoir-faire d’artisans mais aussi les produits locaux, régionaux et internationaux dans le respect de la tradition de Noël. De l’artisanat russe aux décorations de Noël, en passant par les bijoux fantaisie et la céramique, le marché est l’occasion idéale pour dénicher un cadeau original à la portée de toutes les bourses.

3 Dresde (28/11 au 24/12)

Créé il y a plus de 600 ans, le marché de Noël de Dresde est le plus ancien d’Allemagne. Certes, il n’est pas le plus proche de chez nous, mais il mérite assurément le détour. Rassemblant pas moins de 200 stands, on y retrouve de petites merveilles réalisées par les artisans de la région, à commencer par les objets et jouets en bois et les bougies traditionnelles. Le Striezelmarkt possède la plus grande arche de Noël du monde et propose tout un univers d’aventures pour les enfants avec un théâtre de marionnettes, un manège et un petit train. Côté gastronomique, ce sont les Stollen qui tiennent la vedette. Le célèbre Glühwein (vin chaud) et le Pulsnitzer Pfefferkuchen (pain d’épices fourré à la confiture et recouvert de chocolat) figurent aussi parmi les spécialités locales. Les Dresden Rahmklecks (pain cuit au four farci avec du fromage) ou encore les bratwurst sont tout aussi incontournables.

4 Nuremberg (30/11 au 24/12)

Le marché de Noël de Nuremberg est riche d’une tradition remontant au XVII e siècle. Quelque 180 étals aux couleurs rouges et blanches se concentrent autour de la place de la vieille ville. Si l’on y retrouve aussi l’incontourable vin chaud, celui servi sur place est... aromatisé à la myrtille. Autres spécialités : le Nürnberger Lebkuchen (pain d’épices au chocolat) et les légendaires saucisses grillées de Nuremberg - des petites saucisses fabriquées selon une recette qui date de 1497. À la recherche de jouets et objets de décoration traditionnels, vous serez aussi aux anges à Nuremberg. Sur la Hans-Sachs-Platz, juste derrière le Hauptmarkt, se tient également le Kinderweihnacht, offrant aux enfants toutes sortes d’activités, du manège à l’atelier de cuisine.

5 Aix-la-Chapelle (23/11 au 23/12)

Pendant environ quatre semaines précédant Noël, les places et les ruelles aux environs de la cathédrale et de l’hôtel de ville d’Aix-la-Chapelle se transforment en un véritable village festif, un lieu de rencontre à la fois pour les Aixois et pour les visiteurs. Les lumières scintillantes et les senteurs inoubliables de vin chaud et de Printen confèrent aux lieux une ambiance extraordinaire. Le marché de Noël d’Aix-la-Chapelle est à juste titre élu parmi les 10 meilleurs marchés de Noël d’Europe. Le pain d’épices y est aussi élevé au rang de star, comme en témoigne la mascotte de 6 mètres de haut qui y est installée, émerveillant les quelque 1,5 million de touristes qui s’y rendent chaque année.

© DH



6 Durbuy (23/11 au 6/01)

Ce n’est assurément pas le plus grand marché de Noël du pays et pour cause, il prend place dans la plus petite ville de Belgique. Mais en revanche, sa disposition et son ambiance en font un incontournable qui méritait une place dans notre top 10. Précisons que du 23/11 au 16/12, il n’ouvre que le week-end tandis que du 17/12 au 6/01, les visiteurs sont accueillis quotidiennement, de 11 h à 20 h (22 h pour l’Horeca). Outre son cadre enchanteur, le marché de Durbuy propose de nombreuses activités pour toute la famille : bumper car, trampoline, petite roue, train musical de Noël, pêche aux canards et autres animations musicales et illuminations féeriques sont au programme. Toute la ville vit au rythme de Noël, offrant des ruelles éclairées plongeant le visiteur dans la féerie des fêtes de fin d’année.

7 Strasbourg (23/11 au 30/12)

C’est l’un des plus connus et fréquentés par les Belges qui s’offrent une petite escapade en Alsace. Le Christkindelsmärik de Strasbourg, également connu sous le nom de Marché de l’Enfant Jésus, est aussi l’un des plus anciens d’Europe. 300 chalets en bois sont répartis dans 11 villages à travers la ville, avec comme point central la place de la Cathédrale, un concentré d’artisanat, de décorations et de spécialités de saison. Outre l’incontournable vin chaud, les biscuits de bredele sont la véritable spécialité locale aux différents parfums : la noisette, l’orange, la cannelle ou la praline. Et pour bien terminer la journée, une bonne choucroute s’impose.

8 Bruxelles (30/11 au 6/01)

Ce n’est pas une tradition aussi séculaire qu’en Allemagne ou en Alsace, mais le marché de Noël de Bruxelles a malgré tout conquis ses lettres de noblesse, étant même reconnu par les tour opérateurs britanniques comme le plus original d’Europe. Avec plus de 220 chalets, on y trouve assurément de quoi se faire plaisir, qu’on soit à la recherche d’objets artisanaux ou tout simplement pour déguster vin chaud et multiples spécialités telles que les croustillons, beignets, caricoles, tartiflettes, huîtres et autres mets de circonstance. Les plus petits adorent aussi les deux manèges d’antan, tandis que de multiples animations égaient les Plaisirs d’Hiver pendant plus d’un mois. La Ville propose une parade lumineuse dans le centre historique et à travers le marché. Au cas où vous l’auriez ratée, vous pourrez toujours assister aux Rendez-vous Electrabel (spectacles sons et lumières) tous les samedis soir, découvrir la célèbre patinoire illuminée installée sur les quais de l’ancien port, glisser sur la piste de luge et monter dans la Grande Roue (du haut de laquelle on verra le grand sapin aussi), mais aussi visiter l’une des expositions culturelles.

© D. B.



9 Liège (30/11 au 30/12)

Cette 32 e édition sera marquée par la reconnaissance européenne accordée à Liège en lui attribuant le titre de Capitale européenne de Noël 2018 ! Qui dit village dit également organisation particulière et une disposition qui l’est tout autant. Rues, venelles, places sont toutes animées, mais ce qui distingue véritablement ce Village de Noël, c’est le côté festif qui l’anime, toute la ville, à commencer par les commerçants, y prenant activement part. Les Liégeois (et de nombreux touristes) s’y retrouvent pour festoyer en soirée. Côté animations, on relèvera le Festival européen du Cirque ou encore les Noélies de Liège. Invité d’honneur, la station de ski de Châtel sera particulièrement mise en avant. La piste de luge sera spectaculairement décorée à l’image de la station, avec des images de montagne et de ski. Un grand jeu est organisé pour gagner une semaine de ski à Châtel. © Michel Tonneau

10 Londres (22/11 au 02/01)

Le plus populaire des marchés de Noël de Londres prend place en plein cœur de la fête foraine de Winter Wonderland à Hyde Park avec plus de 200 chalets en bois dans lesquels vous aurez largement le choix pour faire vos emplettes de Noël, des manèges, une roue géante, deux cirques ainsi que la célèbre patinoire de Hyde Park autour d’un carrousel. Mais ce n’est pas le seul marché de la capitale. On vous recommande aussi "Christmas by the River", situé à côté de City Hall, offrant une vue incomparable sur la Tour de Londres et sur Tower Bridge superbement illuminé.