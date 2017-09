On se doutait que le premier discours de Donald Trump devant l’Assemblée générale de l’Onu, mardi, ne ressemblerait à aucun autre. On n’a pas été déçu. On a malgré tout été surpris par la virulence, pour ne pas dire la vulgarité, du ton. Même au lendemain des attentats du 11 septembre 2001, George W. Bush ne s’était pas permis de tels écarts de langage et pareille agressivité. Il faut remonter sans doute aux moments les plus forts de la guerre froide pour retrouver quelque chose de comparable. Le discours terminé, l’Assemblée a visiblement accusé le coup, n’accordant à l’orateur que le minimum d’applaudissements dicté par la bienséance.

Le président américain avait pourtant commencé sur le mode de la compassion en remerciant les pays qui ont exprimé leur solidarité alors que des ouragans déferlaient sur l’Atlantique. Mais il n’a mentionné que les victimes aux Etats-Unis. Et il n’a pas saisi l’occasion pour dire un mot sur le réchauffement climatique ou les défis écologiques que la planète doit relever.

Un brin d’autosatisfaction

...