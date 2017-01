La seule et unique fois que Jeffrey Noard avait assisté à l’investiture d’un président américain, c’était celle de Ronald Reagan en 1984. Dans quelques minutes, ce gestionnaire de patrimoine assistera, aux premières loges, à celle de Donald Trump. Grâce à des "bons amis", il a réussi à obtenir un siège au pied du Capitole, dans une section située juste en face du podium où le 45e président doit s’exprimer. Jeffrey Noard vient de l’Etat du Wisconsin, "le centre de l’univers politique américain. Le président de la Chambre des représentants, Paul Ryan, et le chef de cabinet de Donald Trump, Reince Priebus, en sont également originaires", rappelle-t-il. Dans un sourire, le sexagénaire refuse de dire s’il les connaît personnellement, mais son placement n’y est peut-être pas étranger. Venu avec plusieurs amis, il estime qu’il est grand temps de "changer le pays et le monde". Misant déjà sur la réélection du milliardaire en 2020, il estime que "Donald Trump a désormais huit ans pour remettre l’Amérique sur le bon chemin".

Quelques minutes plus tard, Donald Trump prête serment, la main gauche sur la Bible, la main droite levée. Il s’adresse ensuite à la foule réunie sur le Mall et aux Américains devant leur télévision. "L’heure de l’action a sonné", martèle le Président, promettant de "rendre le pouvoir au peuple" et de prendre toute décision avec, en tête, l’intérêt des Etats-Unis. Des salves d’applaudissements s’envolent dans le ciel couvert de Washington à chaque fois que Donald Trump aborde les thèmes phares de sa campagne - protéger les frontières, mettre au pas les élites de Washington, éradiquer le "terrorisme islamique radical".

Des réactions diverses

