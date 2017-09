Le président américain Donald Trump a affirmé mercredi qu'une action militaire contre la Corée du nord n'était pas le "premier choix" de son administration, même s'il ne l'a pas exclue.

Après une conversation téléphonique avec son homologue chinois, Xi Jinping, consacré à la crise sur la péninsule coréenne, M. Trump n'a pas totalement écarté l'idée de frappes militaires. "Nous allons voir ce qui va se passer", a-t-il dit, tout en laissant entendre que d'autres voies seraient auparavant explorées pour que la Corée du Nord respecte les injonctions de la communauté internationale.

Trump fait pression sur l'Asie en offrant de la militariser

En poussant les alliés des Etats-Unis en Asie à acheter beaucoup plus d'armement américain sophistiqué, Donald Trump tente d'accentuer la pression sur Pyongyang et l'ensemble de la région.

"J'autorise le Japon et la Corée du Sud à acheter un volume nettement supérieur d'équipement militaire ultra-sophistiqué aux Etats-Unis", a tweeté mardi le président américain, dans un contexte de tensions exacerbées avec la Corée du Nord qui vient de procéder à son sixième essai nucléaire, le plus puissant à ce jour.

Lundi, il avait également affirmé être prêt à approuver des ventes "pour des milliards de dollars" en équipements militaires et armements à la Corée du Sud, au cours d'un entretien téléphonique avec son homologue sud-coréen Moon Jae-In.

M. Trump n'a pas précisé dans l'immédiat quels types d'armes seraient concernées et les ventes d'armes américaines à l'étranger suivent une procédure longue et complexe, contrôlée in fine par le Congrès et non la Maison Blanche.

Mais ses déclarations ouvrent la voie à une militarisation de la région, ce qui ne peut plaire à Pékin, principal allié de Pyongyang.