En toute logique, Donald Trump n’aurait jamais dû gagner l’élection présidentielle. Sa personnalité, son parcours, ses casseroles, ses outrances, ses dérapages, son ignorance, ses promesses énormes, son programme rudimentaire, son inexpérience politique, tout plaidait contre lui.

Et pourtant il a gagné, seul contre tous : contre ses adversaires, bien sûr, mais aussi contre les élites de son propre parti, contre les médias (y compris la presse de droite), contre les milieux d’affaires… Une douzaine de raisons permettent de comprendre pourquoi.

1

Le rejet de l'establishment , aux dépens des Républicains comme des Démocrates, mais Donald Trump avait le singulier avantage d’être le candidat du Parti républicain sans être un homme du sérail, ni même un Républicain pur jus.

2

La lassitude à l’égard des dynasties politiques. Beaucoup d’Américains en avaient assez des Clinton et des Bush (raison pour laquelle Jeb Bush fut balayé dès le début des primaires). Candidate “la mieux préparée”, Hillary n’était pas forcément le meilleur choix.

3

Une démagogie efficace. Donald Trump a fait campagne à coups de slogans et au mépris du réalisme le plus élémentaire, promettant par exemple de ramener le charbon en Virginie-Occidentale, là où Hillary Clinton annonçait la fermeture des dernières mines.

4

Un flou savamment entretenu. Vendant du rêve, Donald Trump s’est bien gardé de préciser ses intentions s’il était élu. Il a juré de liquider “l’Obamacare” au profit de “quelque chose de mieux”, sans jamais présenter une véritable réforme de l’assurance-maladie.

5

Des Démocrates égarés. Au lieu de promouvoir son agenda, Hillary Clinton a consacré presque toute son énergie à dénigrer son rival, partant du principe que, si l’on réussissait à démontrer qu’il était indigne d’être élu, la fonction présidentielle lui reviendrait ipso facto. Employés et ouvriers, qui forment le cœur de cible des Démocrates, n’auront jamais su que c’était elle, et pas lui, qui défendait la hausse du salaire minimum…

6

Le rendez-vous manqué avec les femmes. La perspective d’élire pour la première fois une Présidente n’a que peu mobilisé l’électorat féminin, tandis qu’une frange misogyne de la population s’interdisait par principe de voter pour une femme.

7

La mobilisation insuffisante des minorités. Les Latinos sont allés aux urnes en plus grand nombre qu’auparavant, mais pas suffisamment pour faire gagner Hillary en Floride. Et 13 % des électeurs noirs ont voté pour un candidat raciste…

8

Faire table rase de Barack Obama. Des Républicains n’ont jamais accepté l’élection d’un président noir. Pour eux, c’était plutôt Donald Trump, avec toutes ses limites, que l’héritière de Barack Obama, malgré ses compétences.

9

Des erreurs stratégiques. Hillary Clinton a considéré comme acquis des Etats où l’opinion virait pourtant de bord. Elle n’a ainsi jamais fait campagne dans le Wisconsin, un Etat présumé démocrate qui a finalement voté pour Trump.

10

D’irréductibles partisans de Bernie Sanders. Hillary a perdu des Etats (Michigan et Wisconsin) où Sanders avait gagné les primaires, signe que le report des voix sur la candidate démocrate n’a pas été optimal.

11

Le facteur russe. Le piratage des e-mails du Parti démocrate a contribué à noircir l’image d’Hillary Clinton. Et, de l’avis du FBI comme de la CIA et de la NSA, la Russie a ainsi influencé le cours de l’élection présidentielle américaine.

12