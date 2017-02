Le président américain Donald Trump a affirmé lundi que les Etats-Unis et leurs alliés vaincraient le "terrorisme islamique radical" et les "forces de la mort".

"Aux forces de la mort et de la destruction, sachez que l'Amérique et ses alliés vous vaincront", a-t-il déclaré depuis la base de MacDill (Tampa, Floride), siège du commandement militaire américain au Moyen-Orient (Centcom). "Nous vaincrons le terrorisme islamique radical et nous ne le laisserons pas prendre racine dans notre pays", a-t-il ajouté.