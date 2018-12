Le président américain Donald Trump a salué lundi le "grand bond en avant" des relations avec la Chine après le sommet de Buenos Aires, au cours duquel il a concédé une trêve de 90 jours dans sa guerre commerciale avec Pékin.

"Les relations avec la Chine ont fait un GRAND bond en avant!", a tweeté le président, reprenant à son compte le nom d'un épisode de l'histoire de la Chine sous Mao.

Comme il l'a déjà fait à plusieurs reprises depuis la tenue du sommet avec le président Xi Jinping samedi, M. Trump a vanté les résultats de la réunion qualifiée "d'extraordinaire" en promettant "que des très bonnes choses vont arriver". "Nous négocions à partir d'une position de force, mais la Chine elle aussi a beaucoup à gagner si et quand un accord sera conclu. Règles du jeu équitables!", a encore écrit le président.

A l'issue d'un dîner, les dirigeants américain et chinois ont convenu pour le premier de suspendre pendant 90 jours l'imposition de nouveaux tarifs douaniers pour encourager des négociations alors que le second s'est engagé à acheter plus de produits américains.

L'allusion du président Trump au grand bond en avant sur un ton positif est étonnante. Cette campagne de collectivisation à outrance (1958-1961), initiée par Mao, a provoqué des dizaines de millions de morts.