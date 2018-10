Devant ses partisans, le président Trump est revenu sur l'audition des deux principaux intéressés dans l'affaire qui bouleverse les Etats-Unis ces dernières semaines. Il a évoqué les questions posées à celle qui accuse le candidat Kavanaugh et ses réponses, à chaque fois similaires, selon lui. "Comment êtes-vous rentrée?", a-t-il scandé en faisant écho à l'une des questions posées lors du témoignage de Christine Blasey Ford. "Je ne m'en souviens pas", enchaîne-t-il. "Comment êtes-vous arrivée là? Je ne m'en souviens pas. Où est l'endroit? Je ne m'en souviens pas. C'était il y a combien de temps? Je ne m'en souviens pas." La tirade dure près d'une minute.

Donald Trump, lui-même accusé de comportement déplacé par au moins vingt femmes, avait pourtant récemment déclaré qu'il considérait la professeure universitaire comme "un témoin crédible" et que son témoignage était "convaincant".

Le sénateur républicain Jeff Flake a condamné les moqueries du président à l'encontre de Blasey Ford au média américain NBC: "Évoquer un sujet aussi sensible lors d'un meeting n'est pas juste". Sur Twitter, le chef de la commission judiciaire du Sénat, Chuck Grassley, a même demandé d'arrêter "les attaques personnelles contre le professeur Ford et sa famille, ainsi que celles contre le juge Kavanaugh et sa famille".

La réponse du berger à la bergère n'a pas tardé et Donald Trump s'est fendu d'un tweet en lettres capitales. "