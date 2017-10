Le président de l'Union européenne Donald Tusk a proposé mardi un ambitieux programme de 13 sommets en deux ans pour relancer l'Union européenne après le choc du Brexit. Il a fait part de sa vision aux chefs d'Etat et de gouvernement dans une lettre d'invitation au Sommet européen organisé jeudi et vendredi à Bruxelles. Donald Tusk a rendu public ce calendrier quelques semaines après des appels à une refondation profonde de l'UE, émanant notamment du président français Emmanuel Macron et du président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker.

Ce programme débuterait par le sommet de jeudi-vendredi à Bruxelles et comprendrait les sommets réguliers déjà prévus jusqu'à juin 2019 ainsi que les rencontres informelles sur des thèmes particuliers.

Il inclut également un sommet européen extraordinaire en Roumanie quelques semaines après le départ effectif de la Grande-Bretagne prévu en mars 2019, ainsi qu'un sommet centré sur la sécurité à Vienne l'année prochaine.

"Je suis très satisfait de voir votre volonté d'accélérer votre travail et passer outre le sentiment d'impuissance", a écrit M. Tusk dans une lettre d'invitation aux dirigeants européens avant la rencontre de jeudi-vendredi

"Sur la base de mes consultations, il est clair qu'il y a aussi une volonté de revigorer et d'enrichir notre travail, y compris avec de nouvelles idées".

Selon lui, les discussions pourraient avoir lieu à 28 en incluant le Royaume-Uni ou à 27, "en fonction du sujet" abordé. M. Tusk entend également faire évoluer la méthode de travail en remplaçant l'approche traditionnelle de recherche du consensus par celle de discussions affichant clairement les désaccords.

"Je voudrais proposer une méthode qui se concentre sur la recherche de solutions aux réels problèmes", a-t-il ajouté.

La nouvelle méthode "rapportera nos différences, décrivant précisément sur quoi porte le conflit pour nous permettre de tenir des discussions politiques sérieuses", a dit M. Tusk.

Les chefs d'Etat et de gouvernement doivent se réunir à 28 à partir de jeudi pour parler du Brexit, de l'avenir de l'Union européenne ainsi que d'autres sujets dont l'économie numérique, notamment la taxation des géants d'internet.