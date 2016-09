Egypte : "Si ça continue , il va y avoir de plus en plus de gens affamés"

International

Augmentation du prix de l’électricité, mise en place d’une taxe sur la valeur ajoutée (TVA), réduction des subventions allouées aux carburants et à l’énergie… Ces dernières semaines, les mesures d’austérité se sont multipliées en Egypte.

Plusieurs personnalités, partis politiques et organisations de la société civile ont exhorté le président à suspendre immédiatement les négociations avec le FMI, qui mènent, d’après eux, "l’Egypte dans le piège de l’endettement et de la dépendance". Ils dénoncent "des mesures financières et économiques extrêmement sévères et sans pitié pour la majorité du peuple égyptien composée des classes pauvres et moyennes".

Si la crise économique exacerbe les difficultés des plus pauvres (un quart de la population vit en dessous du seuil de pauvreté), elle asphyxie surtout les classes moyennes, premières victimes d’une politique qui n’épargne personne.