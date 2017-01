Au souk proche du centre-ville, Zenhom tourne en rond devant sa boucherie. D’ordinaire la foule déborde des échoppes et rend la circulation impossible. "Avant on vendait au moins un bœuf par jour, aujourd’hui il part au bout de trois jours si on est chanceux", se désole Zenhom, en buvant un thé avec le vendeur de sandwich, lui aussi au chômage technique. "6 euros le kilo de bœuf c’est seulement pour les riches !" lui rétorque Mohammed. En trois mois, le prix du steak a doublé. "A ce rythme, les gens vont oublier à quoi ressemble la viande !" ironise le boucher.

En décembre, l’inflation s’est élevée à 25 %, venant s’ajouter à celle de novembre qui battait déjà le record de 20 %, selon la banque centrale égyptienne. "Même le prix des lentilles, les protéines du pauvre, a été multiplié par deux. Il n’y a que nos salaires qui n’ont pas changé", s’alarme Mona, enseignante qui gagne entre 50 et 100 euros par mois.

La classe moyenne sous pression

Eprouvée par la chute du tourisme et des revenus du canal de Suez, l’économie égyptienne est en train de subir une cure d’austérité douloureuse. En échange d’un prêt de douze milliards de dollars du Fonds Monétaire International, le gouvernement vient d’augmenter la TVA et le prix du gazole, tout en décidant de laisser flotter la monnaie nationale. La livre égyptienne, jusqu’à alors soutenue artificiellement par la banque centrale, a perdu la moitié de sa valeur en novembre dernier. Cette dévaluation brutale peut attirer les investisseurs mais "l’objectif est avant tout de limiter les dépenses et donc les importations, qui sont trois fois plus importantes que les exportations", analyse Amr Adly, économiste à l’Université américaine du Caire. Du blé aux pièces automobiles de rechange, l’intégralité de la production égyptienne dépend de l’étranger depuis les années 1990.

