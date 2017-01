International Le Belge Guy Verhofstadt, du groupe ALDE, se retire de la course à la présidence après un accord de son groupe avec le PPE.

Ils sont donc encore 6 candidats

Antonio Tajani

Parti populaire européen (PPE, droite et centre droit) 217 sièges

Italien, 63 ans. De retour dans l’hémicycle depuis juin 2014, le Romain avait déjà été eurodéputé de 1994 à 2008. Dans l’intermède, il fut vice-président des Commissions Barroso I et II, en charge des Transports puis de l’Industrie et de l’Entreprise. Membre fondateur de Forza Italia, cet ancien journaliste est un proche de Silvio Berlusconi. Il a remporté haut la main la "primaire" du PPE pour être désigné candidat.

Gianni Pittella

Alliance progressistedes socialistes et démocrates au Parlement européen (S&D). 189 sièges

Italien, 58 ans. Le chef du groupe S&D a déclaré la fin de la "grande coalition" avec le PPE après que celui-ci s’est opposé à ce que Martin Schulz reste au perchoir. Il s’est porté candidat à la présidence avec l’appui de son groupe (où les Italiens de son Parti démocrate représentent la première force). Il se pose en champion anti-austérité pour convaincre les autres forces de gauche et du centre.

Helga Stevens

Conservateurs et réformistes européens (ECR) 74 sièges

La Belge de 48 ans n’a guère attendu pour faire son trou au Parlement, dont elle est par ailleurs la seule élue sourde. Eurodéputée depuis 2014, l’ex-députée flamande et sénatrice N-VA est déjà vice-présidente du groupe (eurosceptique) ECR et du Parlement européen. La juriste limbourgeoise "euro-réaliste" ambitionne d’être celle qui mettra fin aux petits arrangements et la présidente de "tous les députés" - c’est-à-dire, pas seulement celle des partisans de l’intégration européenne.

Eleonora Forenza

Gauche unitaire européenne/Gauche vert nordique (GUE/GNL) 52 sièges

L’Italienne de 40 ans a été élue au Parlement européen en 2014 sur la liste "Une autre Europe avec Alexis Tsipras" - le futur Premier ministre grec était alors le "Spitzkandidat" de la gauche radicale européenne pour la présidence de la Commission. Cette membre du parti Refondation communiste italien se ralliera-t-elle au socialiste Pittella après le premier tour de scrutin ? "Que sera sera..."

Jean Lambert

Verts/Alliance libre européenne51 sièges

La candidature de la Britannique de 66 ans répond à la ferme volonté des Verts de voir une femme au perchoir. Ces derniers ont hésité à entrer dans la course mais, peu séduits par les candidats du PPE et du S&D, ils ont finalement décidé de prendre part à l’élection… pour y jouer le rôle de faiseurs de roi. Le choix d’une Britannique, alors que le Royaume-Uni s’apprête à annoncer officiellement son intention de sortir de l’Union, n’est pas anodin.

Laurentiu Rebega

Europe des nationset de la liberté (ENL) 40 sièges

Le juriste roumain de 40 ans, élu député européen en juin 2014, a entamé la législature au sein du groupe S&D, avant de rejoindre, en 2015, le groupe anti-européen de Marine Le Pen.

Ou... La surprise

Un candidat peut se déclarer avant chaque tour de scrutin pour autant qu’il soit nommé par un groupe politique ou appuyé par 38 eurodéputés (5% du Parlement). Aussi, le groupe Europe de la liberté et de la démocratie directe (EFDD) pourrait-il, in fine, proposer un candidat. Il est également possible qu’un groupe politique change de candidat en cours de scrutin, s’il apparaît qu’un(e) autre est plus à même de faire consensus : à l’ALDE, d’aucuns envisagent de tenir la Française Sylvie Goulard en réserve de la République, au cas où…