Les bureaux de vote ont ouvert à Moscou dimanche matin à 08h00 heure locale (06h00 HB), sous un froid polaire. Les derniers bureaux ont ensuite ouvert leurs portes à Kaliningrad, région la plus occidentale de Russie, a indiqué à l'agence TASS la Commission électorale régionale. Le chef du Kremlin, Vladimir Poutine, est à nouveau crédité de près de 70% des intentions de vote lors de ce scrutin présidentiel. Compte tenu du décalage horaire, les bureaux de vote avaient déjà ouvert en Extrême-Orient et en Sibérie. Les citoyens de Moscou ont ensuite également pu se rendre aux urnes. Dans la capitale russe, 17.000 membres des forces de l'ordre seront déployés dimanche pour garantir la sécurité.

Les bureaux de votes de Kaliningrad ont ensuite ouvert leurs portes. La région compte 789.062 électeurs potentiels, qui pourront se rendre dans 550 bureaux de vote, précise TASS.

Les citoyens de Crimée, annexée par la Russie il y a quatre ans jour pour jour, et de Sébastopol, participeront pour la première fois à ce scrutin. Les bureaux de vote y ont également ouvert à 08h00 heure locale.

Le président russe Vladimir Poutine est opposé à sept candidats à l'élection présidentielle qui a lieu ce dimanche 18 mars.

L'opposition dénonce des fraudes

Les Russes votaient dimanche pour une présidentielle qui devrait sacrer le triomphe de Vladimir Poutine, l'opposition dénonçant des fraudes pour légitimer un scrutin sans suspense par une forte mobilisation. Selon la Commission électorale, la participation globale s'établissait à 08H00 HB à 16,55%, soit bien davantage que lors des élections précédentes à la même heure.

L'agence publique TASS a pour sa part fait état de taux de participation dépassant les 60%, voire les 70%, dans les régions de l'Extrême-Orient russe, où le vote, pour lequel plus de 107 millions d'électeurs sont appelés aux urnes, s'est terminé plus tôt compte tenu du décalage horaire.

Les autorités ont mené des campagnes massives d'information et d'incitation au vote, facilitant le vote hors du lieu de résidence mais aussi, selon des médias, en faisant pression sur les fonctionnaires ou les étudiants pour aller aux urnes.

Des militants de l'opposition ont fait par exemple état dimanche d'électeurs amenés en bus dans les bureaux de vote par la police ou de coupons de réductions distribués aux Russes se rendant aux urnes.

Le principal opposant au Kremlin, Alexeï Navalny, a été exclu de la course après avoir été déclaré inéligible par la Commission électorale en raison d'une condamnation judiciaire pour détournement de fonds, qu'il dénonce comme orchestrée par le pouvoir.

Jouissant d'une fidèle base de soutiens dans tout le pays, M. Navalny a appelé au boycott de l'élection et dépêché plus de 33.000 observateurs dans les bureaux de vote.

L'opposant a diffusé dès dimanche matin une vidéo qu'il a présentée comme montrant un bourrage d'urne dans un bureau de vote en Extrême-Orient, sur lequel la Commission électorale a promis d'enquêter. Les partisans de l'opposant ont pour leur part dénoncé des entraves au travail des observateurs.

Loué par les uns pour avoir ramené la stabilité après les dures années 1990 et vilipendé par les autres pour un net recul des libertés, Vladimir Poutine est crédité d'environ 70% des intentions de vote dans les derniers sondages. "Après avoir ramené la Crimée (dans le giron russe), Poutine est devenu un héros à mes yeux. C'est la chose principale pour moi", explique à l'AFP Olga Matiounina, une économiste à la retraite de 65 ans après avoir déposé son bulletin dans l'urne. "Les quatre dernières années, on a eu les sanctions (occidentales), mais nous avons aussi construit beaucoup, de nouvelles usines ont ouvert, l'inflation est faible", affirme-t-elle, tout en reconnaissant que la qualité de vie avait diminué sous le dernier mandat du président.

"Tout le monde sait qui sera élu. On en perd l'envie (d'aller voter) et on a le sentiment que rien ne dépend de nous", indique de son côté Boris, un cadre de 39 ans interrogé à Saint-Pétersbourg.

Après avoir voté à Moscou, le président russe a assuré qu'il se satisferait de n'importe quel score du moment qu'il lui "donne le droit d'exercer la fonction de président".

Symboliquement, le scrutin de dimanche se tient quatre ans jour pour jour après la ratification du rattachement de la péninsule ukrainienne de Crimée à la Russie, décidé à l'issue d'un référendum jugé illégal par Kiev et les Occidentaux.

En représailles à la tenue de la présidentielle en Crimée, Kiev a décidé de bloquer le vote des électeurs russes résidant en Ukraine. Des dizaines de policiers, ainsi que des militants nationalistes, bloquaient ainsi l'accès aux consulats russes dans plusieurs grandes villes du pays dimanche.

Interrogé sur le score qu'il jugerait satisfaisant, le président russe a répondu, selon les images retransmises par l'AFPTV: "N'importe lequel, du moment qu'il me donne le droit d'exercer la fonction de président". "Je suis sûr du programme que je propose au pays", a-t-il ajouté, costume noir et cravate bordeaux, dans le bureau de vote numéro 2151, dans les locaux de l'Académie des Sciences de Moscou, où il a déjà plusieurs fois mis son bulletin dans l'urne ces dernières années. Crédité d'environ 70% des intentions de vote en l'absence remarquée de son principal opposant, Vladimir Poutine est assuré de rester aux commandes du pays jusqu'en 2024. Loin devant ses adversaires, M. Poutine, loué par les uns pour avoir ramené la stabilité après les dures années 1990 et vilipendé par les autres pour un net recul des libertés, a peu de souci à se faire. A 65 ans, il devrait remporter un quatrième mandat, plus de 18 ans après avoir été désigné comme successeur par le premier président russe, Boris Eltsine.