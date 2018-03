Les bureaux de vote ont ouvert à Moscou dimanche matin à 08h00 heure locale (06h00 HB), sous un froid polaire. Les derniers bureaux ont ensuite ouvert leurs portes à Kaliningrad, région la plus occidentale de Russie, a indiqué à l'agence TASS la Commission électorale régionale. Le chef du Kremlin, Vladimir Poutine, est à nouveau crédité de près de 70% des intentions de vote lors de ce scrutin présidentiel. Compte tenu du décalage horaire, les bureaux de vote avaient déjà ouvert en Extrême-Orient et en Sibérie. Les citoyens de Moscou ont ensuite également pu se rendre aux urnes. Dans la capitale russe, 17.000 membres des forces de l'ordre seront déployés dimanche pour garantir la sécurité.

Les bureaux de votes de Kaliningrad ont ensuite ouvert leurs portes. La région compte 789.062 électeurs potentiels, qui pourront se rendre dans 550 bureaux de vote, précise TASS.

Les citoyens de Crimée, annexée par la Russie il y a quatre ans jour pour jour, et de Sébastopol, participeront pour la première fois à ce scrutin. Les bureaux de vote y ont également ouvert à 08h00 heure locale.

Le président russe Vladimir Poutine est opposé à sept candidats à l'élection présidentielle qui a lieu ce dimanche 18 mars.

Ouverture des bureaux de vote en Sibérie

Les bureaux de vote ont ouvert dans huit régions de Sibérie dimanche matin, dans le cadre de l'élection présidentielle russe. Huit candidats ont fait campagne dont l'actuel président Vladimir Poutine qui devrait être réélu sans surprise.

Les bureaux de vote ont ouvert dans huit régions de Sibérie à 04h00 du matin, heure de Moscou, soit 02h00 HB. Les régions de Novosibirsk, Kemerovo, Tomsk, Altaï, Krasnoïarsk, Khakassia, Toula et la république d'Altaï comptent près de 9,6 millions d'électeurs, principalement des ouvriers agricoles, mineurs, scientifiques et étudiants, selon les chiffres des commissions électorales locales transmises à l'agence russe TASS. Dans la région de Krasnoïarsk seulement, pas moins de 2.000 bureaux de vote sont ouverts. Plus de 2.500 bureaux de vote ont aussi ouvert à minuit HB dans les régions d'Amour, Trans-Baïkal et Sakhaline.

En outre, les membres de la station polaire russe en Antarctique, Bellingshausen, ont aussi déposé leur bulletin. Les premiers Russes à voter étaient les résidents d'Extrême-Orient. Le Russes en Ukraine n'auront pas accès aux urnes dans les consulats de leur pays, suite à une interdiction du gouvernement ukrainien, quatre ans après l'annexion de la péninsule ukrainienne de Crimée par Moscou. Le président russe Vladimir Poutine est en lice avec sept candidats lors du scrutin présidentiel: la journaliste opposante Ksenia Sobtchak, l'ultranationaliste Vladimir Jirinovski, le libéral Grigory Iavlinski, le communiste Pavel Groudinine, le libéral-conservateur Boris Titov, le conservateur Sergueï Babourine et le conservateur communiste Maxime Souraïkine. Les concurrents du chef du Kremlin présentent chacun à peine 1% d'intention de votes -à l'exception de Vladimir Jirinovski (5,6%) - alors que Vladimir Poutine était crédité d'un peu plus de 70% des intentions de vote à quelques jours de l'élection. Déclaré inéligible en raison d'une condamnation judiciaire qu'il dénonce comme orchestrée par les autorités, le principal opposant au Kremlin, Alexeï Navalny, a appelé les Russes à boycotter l'élection.

Poutine se satisfera de tout score lui permettant d'être élu

Vladimir Poutine a assuré dimanche, après avoir voté à Moscou, qu'il se satisferait de tout score lui permettant d'être élu pour un quatrième mandat.

Interrogé sur le score qu'il jugerait satisfaisant, le président russe a répondu, selon les images retransmises par l'AFPTV: "N'importe lequel, du moment qu'il me donne le droit d'exercer la fonction de président". "Je suis sûr du programme que je propose au pays", a-t-il ajouté, costume noir et cravate bordeaux, dans le bureau de vote numéro 2151, dans les locaux de l'Académie des Sciences de Moscou, où il a déjà plusieurs fois mis son bulletin dans l'urne ces dernières années. Crédité d'environ 70% des intentions de vote en l'absence remarquée de son principal opposant, Vladimir Poutine est assuré de rester aux commandes du pays jusqu'en 2024. Loin devant ses adversaires, M. Poutine, loué par les uns pour avoir ramené la stabilité après les dures années 1990 et vilipendé par les autres pour un net recul des libertés, a peu de souci à se faire. A 65 ans, il devrait remporter un quatrième mandat, plus de 18 ans après avoir été désigné comme successeur par le premier président russe, Boris Eltsine.