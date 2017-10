Le dernier tour de l'élection très politique du prochain directeur général de l'Unesco opposera vendredi soir à Paris le représentant du Qatar Hamad bin Abdoulaziz Al-Kawari à la Française Audrey Azoulay, a-t-on appris auprès de l'institution.

Lors d'un vote intermédiaire en début d'après-midi, les 58 membres du Conseil exécutif de l'organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture, ont préféré la candidate française à l'Egyptienne Moushira Khattab, par 31 voix contre 25 (deux votes blancs), pour affronter M. Al-Kawari à l'ultime tour de scrutin.

Ces deux candidates étaient arrivées ex-aequo jeudi soir, avec 18 suffrages chacune, derrière le candidat qatari (22 voix) qui a fait la course en tête depuis le début de processus de sélection lundi.

Ce scénario inédit a contraint l'Unesco, dont le siège est à Paris, à organiser une sorte de vote intermédiaire pour départager les deux candidates.

La bataille fait rage pour savoir qui prendra le leadership d'une organisation déjà fragilisée par ses dissensions et ses difficultés économiques, et à laquelle les Etats-Unis et Israël ont porté "un coup dur" en annonçant jeudi leur départ, selon la directrice générale sortante de l'organisation, la Bulgare Irina Bokova.