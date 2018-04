Au Groenland, ce territoire autonome danois d’outre-mer, qui occupe une position stratégique dans l’Arctique, la question de l’indépendance revient comme un leitmotiv sur la scène politique, suscitant des débats tendus entre les indépendantistes les plus acharnés et les autres, plus pragmatiques, qui rêvent néanmoins aussi de voir un jour leur île souveraine.