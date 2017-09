Prendre la ligne 1 du tram à Brême est comme voyager à bord du 92 à Bruxelles, d’Uccle à Schaerbeek : un ticket pour une traversée avec escales à travers les couches sociales. Entre Tenever, à l’est de la ville, et Schwachhausen, au centre, il y a quelques kilomètres et tout un monde. Des barres d’immeubles et des demeures bourgeoises du XIXe siècle. Les plus grandes fortunes du pays et les enfants les plus pauvres. Bienvenue à Brême, la ville où la fracture sociale est la plus profonde en Allemagne.

Au temps de leurs splendeurs, les chantiers navals de l’AG Weser et de Bremen Vulkan envoyaient les bateaux par centaines sur les océans et employaient 20 000 personnes. Elles n’étaient plus que 300 lorsque Vulkan a fait faillite en 1997, la même année que Clabecq. Les usines textiles avaient déjà fermé. Et Kellog’s vient d’annoncer la fermeture de son usine de Brême pour 2018.

"Brême est une ville qui s’est beaucoup développée autour de son noyau industriel, note Elke Heyduck, directrice de l’Arbeitnehmerkammer, l’association des employés, mais elle a raté sa transition : nous avons perdu beaucoup d’emplois non qualifiés, sans arriver à en créer dans les services, comme l’ont fait d’autres régions."

Il reste de grands employeurs comme Daimler, Airbus ou Inbev, qui a racheté en 2002 la brasserie Beck’s, "mais ils demandent désormais d’autres qualifications", constate Elke Heyduck. Le compteur du chômage est bloqué à 10 % depuis des années, alors que la moyenne allemande est tombée à 5,7 % cet été.

Un habitant sur quatre est "pauvre"

...