La campagne électorale présidentielle amère de 2016 aux Etats-Unis, qui a mené à la victoire du candidat controversé Donald Trump, a donné lieu à une vague d'activisme politique dans le pays.

Après les élections, des milliers de personnes sont descendues dans la rue pour des marches engagées, comme en faveur des femmes ou contre les armes à feu, mais les députés républicains au pouvoir ont aussi été inondés d'appels et de courriers de militants. Ce regain militant se traduira-t-il aussi dans les urnes avec une participation plus élevée aux élections de mi-mandat organisées le 6 novembre aux Etats-Unis ?

Un sondage, publié par le Washington Post plus tôt cette année, indique que les dizaines de millions de manifestants qui ont participé aux marches et rassemblements étaient poussés par leur admiration pour Donald Trump (30% des répondants) ou par leur aversion (70%) au président américain. Depuis le début de l'année 2016, un Américain sur cinq a participé à une manifestation ou à une réunion politique. Pourtant un sur cinq d'entre eux n'avait jamais participé à un tel événement politique auparavant.

La majorité des sondés assurait vouloir être plus active politiquement cette année, une personne sur trois souhaitant s'investir en tant que travailleur ou bénévole pour une campagne politique.

Reste à savoir si cet appétit soudain pour l'activisme se traduira dans les urnes mardi. La participation aux élections mi-mandat est traditionnellement plus basse. En 2014, lorsque Barack Obama a perdu la majorité démocrate au Sénat, à peine 36,4% des électeurs avaient déposé un bulletin de vote. Il s'agissait du taux de participation le plus bas depuis la Seconde Guerre mondiale.

Via les réseaux sociaux entre autres, les démocrates sont largement conviés à s'enregistrer pour aller voter, avec l'appui notamment de la star Taylor Swift. Pour les démocrates en particulier, il est important d'attirer de nouveaux électeurs potentiels, ce qui leur permettrait d'augmenter leurs chances d'éjecter les républicains de la majorité au Sénat et/ou à la Chambre des représentants. Traditionnellement, l'électeur type des élections de mi-mandat est blanc, plus âgé et conservateur.

Dans cette lutte pour happer l'électorat, les communautés afro-américaines ou latinos s'avèrent décisives, donnant lieu parfois à des pratiques douteuses. En Géorgie, la course au poste de gouverneur a mis en lumière la "suppression d'électeur" ("voter suppression", NDLR) en cours depuis des années aux USA. Dans cet Etat du sud-ouest, la démocrate Stacey Abrams est en lice avec le républicain Brian Kemp qui, en tant que Secrétaire d'Etat en Géorgie, est en charge de l'organisation des élections et de la règlementation pour l'enregistrement des électeurs. Au total, plus de 53.000 résidents de l'Etat n'auraient pas pu s'enregistrer en tant qu'électeurs car leurs données ne correspondaient pas exactement avec celles reprises dans la base de données. 70% de ces exclus étaient noirs, alors que la candidate Abrams est la première femme afro-américaine à prétendre au poste de gouverneur dans l'histoire américaine.

Durant la campagne électorale pour la présidence en 2016 et lors de la première année du mandat de Donald Trump, la thématique des violences sexuelles et de la sous-représentation des femmes a occupé beaucoup d'espace, notamment en raison d'accusations relatives au comportement passé du président lui-même et à celui du nouveau juge de la Cour suprême Brett Kavanaugh.

Cette prise de conscience semble avoir poussé davantage de femmes à s'engager en politique. Pour ce scrutin, le record de candidates féminines a été atteint, avec 23 qui prétendent à un siège au Sénat, 239 à la Chambre des représentants et 16 au poste de gouverneur.