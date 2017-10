Les premiers bureaux de vote ont ouvert dimanche matin pour les législatives en Autriche, qui pourraient faire du conservateur Sebastian Kurz, 31 ans, le plus jeune dirigeant d'Europe et ouvrir la voie à un retour de l'extrême droite au gouvernement.

Quelque 6,4 millions d'électeurs ont jusqu'à 17h00 (15h00 GMT) au plus tard pour élire leurs députés selon un mode de scrutin proportionnel. Dès la fin du vote, des sondages doivent donner une indication des rapports de force dans le prochain parlement.





Un parcours digne d’une météorite. Pendant ses meetings, il s’assoit sur l’estrade, élégant et décontracté. Au premier rang, mères et filles se pâment. "Il est très mignon", rougissent-elles. A seulement 31 ans, Sebastian Kurz a réussi son pari : se hisser à la hussarde à la tête du Parti populaire autrichien (ÖVP) en mai dernier, et enterrer la coalition moribonde que son parti formait depuis 1945 avec la gauche, en obtenant la tenue d’élections législatives anticipées. Ne lui reste qu’à remporter le scrutin de dimanche, a priori une formalité puisque les sondages créditent son parti de 33 % des voix, loin devant les sociaux-démocrates (SPÖ) et l’extrême droite (FPÖ). Les portes de la chancellerie s’ouvriront alors grand devant lui.

La main haute sur le parti, comment "Wunderwuzzi", "l’enfant prodige" dixit les médias autrichiens, s’est-il imposé à la tête de l’échiquier politique en si peu de temps ? "Il a construit sa carrière pas à pas", assure le quotidien "Die Presse". Lui-même le dit : "j’avais un plan". Il est devenu membre des Jeunes de l’ÖVP à 16 ans, en a pris la direction à 23, est devenu secrétaire d’Etat à l’Intégration en 2011. Deux ans plus tard, à 26 ans, le voilà ministre des Affaires étrangères, et depuis mai, le leader de la droite. Là, il a aussitôt bousculé le parti chrétien-conservateur.

As du marketing

"L’ÖVP était un parti démodé, incapable d’agir car composé de différents courants - les paysans, les libéraux, les employés. Quand Sebastian Kurz en a pris la direction, il a exigé d’avoir la main haute sur les baronnies", explique Guido Tiemann, professeur de politique européenne à l’Institut de recherches avancées de Vienne.

Ensuite, il a tout misé sur son profil. Il a joué la carte de l’homme neuf, qui tient parole, capable de protéger les Autrichiens de l’immigration débridée, en faisant par exemple fermer la route des Balkans aux migrants. As du marketing, il a placé "la représentation de soi, le marketing de soi et l’optimisation de soi au cœur de sa communication", écrit l’éditorialiste Christa Zöchling dans "Profil". Quitte à rester très flou sur son programme, préférant ne parler que de lui et des réfugiés, un sujet qu’il maîtrise bien.

En duo avec l’extrême droite

Enfin, il a tiré parti du contexte : "Il a profité de la désintégration des partis traditionnels", estime Gustav Gressel, chercheur au Conseil européen des relations internationales, "et de l’insatisfaction des gens, lassés des faux compromis passés par la coalition", renchérit Guido Tiemann. Reste à savoir comment Sebastian Kurz, partisan d’une politique migratoire très restrictive, dirigera l’Autriche. Il s’est dit favorable à une alliance avec l’extrême droite. "L’Autriche est sur le point d’opérer un virage abrupt vers la droite", estime Guido Tiemann.

Pour le plus grand bonheur des pays de Visegrad. Mais au grand dam de Bruxelles, d’Angela Merkel et d’Emmanuel Macron, à qui il aura ravi le titre de plus jeune chef d’Etat européen.





Fausses informations, violentes accusations... Une campagne nauséeuse

Toute personne du parti à avoir concocté la recette de cette campagne électorale empoisonnée, à l’avoir encouragée, tolérée, qui en a été le témoin ou qui a fermé les yeux, aura contribué à déglinguer son propre candidat". Le quotidien autrichien "Der Standard" (centre gauche) n’a pas de mots assez durs pour décrire la foire d’empoigne à laquelle les Autrichiens assistent, à la veille des élections législatives prévues ce dimanche 15 octobre. Les tabloïds évoquent, eux, une "débâcle", une "catastrophe industrielle", voire un "torrent de boue".

Scandale, démission et noms d’oiseaux

Tout a commencé début octobre. Un homme d’affaires travaillant pour les sociaux-démocrates du SPÖ, qui gouvernent depuis dix ans au sein d’une grande coalition avec les chrétiens-conservateurs (ÖVP), est accusé d’avoir importé en Europe les "fake news" chères à Donald Trump : il aurait créé de fausses pages Facebook de soutien à Sebastian Kurz, la star de la droite, bourrées de propos antisémites, afin de dissuader l’électorat centriste de voter pour le jeune conservateur. Le directeur de campagne du parti de gauche a dû démissionner. Depuis, le chef du SPÖ, l’actuel chancelier Christian Kern, et le leader de l’ÖVP, Sebastian Kurz, échangent des noms d’oiseaux, sous les yeux faussement choqués mais sincèrement ravis de l’extrême droite (FPÖ), qui en profite pour grimper dans les sondages (à 27 %, derrière l’ÖVP à 34 % mais devant le SPÖ à 22 %). Le deuxième scandale a éclaté le 5 octobre, lorsque le quotidien "Kurier" a révélé que des membres de l’ÖVP étaient parfaitement au courant de l’existence de ces fausses pages Facebook, et qu’ils auraient proposé de l’argent à leurs administrateurs pour révéler l’affaire.

Un "duel haineux"

C’est dans ce contexte que les deux hommes se sont affrontés dimanche 8 octobre lors d’un débat télévisé. Un duel qualifié de "haineux" par les médias autrichiens. "L’étendue du ‘dirty campaigning’ et les méthodes utilisées sont surprenantes et inédites en Autriche. On dirait que les partis ne savaient pas quel géant endormi ils allaient réveiller en faisant campagne sur Internet. Cela me rappelle l’apprenti-sorcier du poème de Goethe", explique Johannes Pollak, professeur de sciences politiques à l’université de Vienne.

Au-delà des scandales, aucun sujet de fond - social, économique ou environnemental -, n’a pu être abordé. La question de l’immigration a monopolisé les débats, dans un pays encore traumatisé par le passage de près d’un million de réfugiés sur son sol, et l’installation de dizaines de milliers d’entre eux. "Se focaliser sur le ‘dirty campaigning’ évite aussi de consacrer du temps au vrai débat - je soupçonne certains partis de s’en réjouir, car leur programme manque de substance", souligne Johannes Pollak. La surenchère verbale, pour mieux masquer le vide idéologique ? Au pays de Mozart, cela dénote…





Le FPÖ, incontournable dans le paysage politique autrichien

Depuis 2000, l’extrême droite est omniprésente en Autriche. Son poids durable sur l’échiquier politique est tel qu’elle devrait être appelée à gouverner, demain, avec la droite.

A 30 000 voix près, l’Europe a failli se réveiller avec un chef d’Etat xénophobe et anti-européen. Au deuxième tour des présidentielles de mai 2016, l’extrémiste Norbert Hofer s’est fait battre par son rival écologiste, à quelques bulletins près.

Comment le candidat d’une formation issue d’un parti représentant les intérêts des membres de l’ancien parti nazi, a-t-il pu frôler l’installation à la Hofburg, le palais des Habsbourg ? ! "Le FPÖ n’est ni un nouveau venu, ni un outsider, rappelle Gustav Gressel, chercheur au Conseil européen des relations internationales. Qu’on le veuille ou non, il fait partie intégrante du système politique autrichien." Les socialistes ont gouverné avec lui au sein d’une coalition de 1983 à 1986, les conservateurs aussi, de 2000 à 2002, à l’époque du sulfureux Jörg Haider. Aujourd’hui, le parti est assez proche des socialistes sur les sujets relatifs à la politique étrangère, l’Europe, la Russie, la sécurité, les retraites; et les différences avec les conservateurs sur les réfugiés et l’immigration sont plus ténues que jamais. Conscient d’apparaître comme un partenaire de coalition quasi incontournable pour le jeune favori conservateur Sebastian Kurz, le chef du FPÖ, Heinz-Christian Strache revendique deux gros portefeuilles pour son parti, l’Intérieur et les Affaires étrangères. Lui-même se verrait bien vice-chancelier, couronnement d’une carrière entamée en 2005, à 35 ans, lorsqu’il prend le contrôle du FPÖ.

De 11 % aux législatives de 2006, le parti passe sous sa houlette à 20 % en 2013. Il est aujourd’hui crédité de 25 % dans les sondages, à l’issue d’une campagne pourtant très discrète. A croire que ses idées résonnent sans même qu’il n’ait besoin de les marteler.