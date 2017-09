Ce samedi 30 septembre est la date limite pour convoquer les élections si l’on veut qu’elles aient lieu avant le 31 décembre 2017, comme l’impose l’Accord de la Saint-Sylvestre 2016, qui a donné au président Joseph Kabila - hors mandat depuis le 20 décembre dernier - un an de plus pour organiser les scrutins. À défaut, l’opposition, favorable à une "transition sans Kabila", lancera sa campagne de protestation, alors que l’agitation sociale grandit en raison de la crise économique.

Peu de gens, cependant, croient que la légalité sera respectée tant sont nombreux les signes émis par le chef de l’Etat et la Majorité présidentielle indiquant qu’ils entendent maintenir M. Kabila au pouvoir - ainsi que les députés nationaux et provinciaux - pour une durée indéfinie. Voire infinie.

Presque toutes les élections

Lors de la négociation de l’Accord de la Saint-Sylvestre, sous la médiation des évêques catholiques, la Majorité présidentielle a, en effet, réussi à imposer que les élections renvoyées à un an ne soient plus seulement la présidentielle - la seule sur laquelle portaient les exigences de l’opposition et la seule au sujet de laquelle la Constitution est impérative - mais également les scrutins législatifs national et provinciaux (directs), ainsi que l’élection (indirecte) des sénateurs et des gouverneurs de province.

(...)