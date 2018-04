Erin Lee Macke, 31 ans, devait trouver ses enfants âgés entre 6 et 12 ans bien assez grands que pour rester une semaine seuls à la maison. Malheureusement pour elle, la justice n'était pas du même avis. Cette américaine a en effet choisi de partir sept jours en Allemagne avec une amie en vacances et a laissé ses petits sans surveillance, livrés à eux-mêmes. Elle a pour cela été condamnée à deux ans de prison avec sursis pour négligence, mise à disposition d'une arme à feu à des mineurs et mise en danger des enfants.





Comme le relaie Daily Mail , le lendemain de son départ, l'un des enfants a appelé leur père qui a lui-même appelé la police. Elle avait dès lors dû écourter son séjour.





De plus, une arme et des munitions ont été retrouvées dans la chambre de l'accusée. Une situation inacceptable selon le juge.