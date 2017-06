Dans la catégorie Darwin Awards, cette mort serait bien "classée", si l'on ose écrire. On apprend via le site BuzzFeed que Monalisa Perez, une jeune femme originaire du Minnesota (dans le nord des États-Unis) a été inculpée pour homicide involontaire après avoir tué son copain en l'abattant d'une balle de revolver dans la poitrine.





Les circonstances sont particulièrement troublantes. En effet, elle lui aurait tiré dessus... pour tourner une vidéo à poster sur sa chaîne Youtube, comme elle l'avait annoncé sur son compte Twitter. "Moi et Pedro allons tourner l'une des vidéos les plus dangereuses jamais filmées. C'est SON idée, pas la MIENNE", avait-elle tweeté.





Sauf que rien ne s'est déroulé comme prévu. En effet, Pedro Ruiz a placé un livre devant son torse estimant qu'il arrêterait la balle que Monalisa allait tirer sur lui. Il n'en fut rien et Pedro a tout simplement été abattu par sa compagne, également la mère de leur fille de 3 ans et future maman de leur second bébé. Celle-ci risque jusqu'à dix ans de prison. À seulement 20 ans...





"Ils s'aimaient, ils étaient amoureux", a expliqué Claudia Ruiz, la tante de la victime à une chaîne télé locale. "C'est juste une blague qui a mal tourné. Cela n'aurait pas dû se passer comme ça. Ca n'aurait pas dû se passer tout court."





Un énorme gâchis, pour quelques clics seulement...