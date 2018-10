"Nous devons changer les règles de notre retraite, permettre aux policiers et gendarmes de mieux relever les défis du quotidien, simplifier les procédures du quotidien, poursuivre les changements profonds de nombreux secteurs (...) Je sais qu'il y a de l'impatience et je la partage, mais le temps parfois nous l'avons bousculé. Le gouvernement est sur la bonne voie et s'est attaqué à la racine des problèmes. (...) Je vous mentirais si je vous disais que nous pouvons aisément faire en sorte que chacun soit plus heureux. Nous ne sommes pas 66 millions d'individus séparés mais une nation. Aucun d'entre vous n'ira mieux s'il subi une Europe qui se dérègle car le fracas du monde l'effraie. Je demande au gouvernement de poursuivre le travail et de reprendre pleinement la maîtrise de notre destin mais cela ne se fera pas en un jour. L'esprit profond du peuple français a toujours été de ne pas se soumettre. Il ne s'agit pas de dénoncer une tragédie mais de prendre des décisions profondes et inédites. Il y a aura des décisions structurantes à prendre prochainement. Il y a un travail de reconquête républicaine à faire (...) Nous ne sommes plus aux temps innocents, le monde se fracture et de nouveaux désordres apparaissent."