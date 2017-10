L’événement de ce dimanche soir était très attendu. C’était la première fois qu’Emmanuel Macron s’exprimait dans une grande interview à la télévision.

L’hôte de l’Elysée - qui a théorisé la rareté de la parole présidentielle - se trouvait contraint à l’exercice, compte tenu de la chute de sa popularité depuis l’été. Une baisse liée au sentiment d’une partie de la population que Macron mène une politique "pour les riches", avec notamment la suppression de l’Impôt sur la fortune, remplacé par un impôt sur le patrimoine immobilier.

Le désamour découle aussi d’un certain nombre d’expressions pour le moins maladroites du Président ("les fainéants", ceux qui foutent le "bordel", les "envieux") , qui n’ont pas contribué à apaiser les esprits.

Face aux journalistes de TF1 et LCI - Anne-Laure Coudray, Gilles Bouleau et David Pujadas - le président de la République s’est employé à déminer un certain nombre de sujets.

A commencer par son exercice du pouvoir, considéré par certains comme trop concentré entre ses mains. Il a nié le qualificatif d’hyperprésident le concernant, affirmant qu’il respectait "l’esprit des institutions", concernant la répartition des pouvoirs, notamment entre le Président et le Premier ministre.

Il a aussi été interrogé sur un certain nombre de ses dérapages lexicaux. Pour lui, ils ne traduisaient pas un "mépris de classe", mais d’une volonté de "nommer les choses".

Nouvelles protections

Puis, il a abordé les grandes lignes de sa politique économique, s’efforçant de faire preuve de pédagogie. Il a défendu bec et ongles les ordonnances réformant le droit du travail. Il s’est montré confiant sur la capacité des entreprises à s’en saisir. "Je compte sur les salariés pour avoir l’intelligence de signer de bons accords", a-t-il insisté.

Pour aboutir dans cette transformation de l’économie, Macron a insisté sur la flexibilité, mais aussi sur la formation. Il souhaite notamment mettre en place un plan pour revaloriser l’apprentissage en France.

Le chef de l’Etat a aussi insisté sur la nécessité de mettre en place de nouvelles protections, notamment en donnant, à intervalles réguliers, l’accès aux indemnités chômage aux salariés démissionnaires ayant un projet professionnel.

Le président a cependant refusé de s’engager sur un chiffre de réduction du chômage. "Cela a été une erreur de mon prédécesseur de vouloir se focaliser sur un indicateur", a-t-il martelé, dans un tacle appuyé adressé à François Hollande. Selon lui, la "plénitude" des réformes menées pourra se constater d’ici "un an et demi, deux ans".

Macron a aussi tenté de se débarrasser de l’étiquette de "président des riches". Il a à nouveau stigmatisé la "jalousie française". "Avec l’ISF, les gens qui réussissaient sont partis, beaucoup de talents ont quitté la France", a-t-il rappelé.

Il a aussi précisé que les plus riches avaient la possibilité de faire de s "montages leur permettant de ne pas payer l’ISF". Il a néanmoins demandé aux plus riches de ne pas faire preuve d’ "égoïsme".

Pouvoir d’achat

Enfin, le Président a évoqué le sort des retraités, niant le fait que ces derniers soient maltraités dans le cadre du budget qui vient d’être adopté.

Le Président a voulu affirmer que son projet, de manière globale, avait pour but de récompenser le travail, tout en aidant ceux qui en avaient besoin, notamment par le biais de l’augmentation du minimum vieillesse. Il a aussi nié avoir pénalisé les étudiants par le biais de la baisse des aides au logement.

Finalement, Macron a tenté de répondre à toutes les attaques par la pédagogie, sans pour autant paraître reculer sur sa volonté réformatrice. Les jours prochains diront si les Français ont été ou non convaincus.